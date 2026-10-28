Με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, συναντήθηκε σήμερα, 28 Οκτωβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας στο κοινωνικό δίκτυο Χ, «είχα τη χαρά να συναντηθώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα, ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940».

«Συζητήσαμε για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφάλειας και για την αμυντική συνεργασία των κρατών μας», κατέληξε ο κ. Δένδιας.