Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην υπουργού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Δημοσθένη Δημοσθενόπουλου, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Δημοσθένης Δημοσθενόπουλος υπηρέτησε επί σειρά ετών την πολιτική ζωή του τόπου, εκπροσωπώντας άξια τους πολίτες της Καβάλας στη Βουλή των Ελλήνων και αναλαμβάνοντας σημαντικές κυβερνητικές θέσεις στους τομείς των Οικονομικών και της Εθνικής Οικονομίας ανέφερε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, σημειώνοντας ότι «η μακρά κοινοβουλευτική και πολιτική διαδρομή συνδέθηκε με σημαντικές περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της χώρας, πάντα με θετικό πρόσημο».