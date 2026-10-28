Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Ερντογάν για αποτυχίες της απέναντι στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, επικαλούμενος αφενός την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής ισχύος και ομολογώντας αφετέρου τις διπλωματικές αστοχίες της Άγκυρας.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν παράλληλα τη σκληρή, ενίοτε σκληρότερη και από την κυβερνητική, στάση της τουρκικής αντιπολίτευσης στα ελληνοτουρκικά. Μια παράμετρο που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τις προοπτικές των σχέσεων με την Τουρκία εάν και όποτε έλθει η μετά-Ερντογάν πολιτική περίοδος στην Τουρκία.

Μιλώντας την Τρίτη (27/10) στους επικεφαλής των νομαρχιακών επιτροπών του Νέου Κόμματος (Yeni Parti), που ίδρυσε μετά την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο Οζέλ επέκρινε τους χειρισμούς Ερντογάν έναντι των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, καταλογίζοντάς του διαδοχικές υποχωρήσεις χωρίς ανταλλάγματα.

«Η Ελλάδα πήρε τα F-35 και τα πιο σύγχρονα F-16»

«Ούτε κινητήρας βρέθηκε για το KAAN, ούτε F-35 ήρθαν», είπε, αμφισβητώντας τα προσδοκώμενα ανταλλάγματα από την Ουάσιγκτον. «Σαν να μην έφταναν τα F-35 που πουλήθηκαν στο Ισραήλ και την Ελλάδα, τα πιο σύγχρονα F-16 βρίσκονται επίσης στα χέρια της Ελλάδας και του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει την προμήθεια 20 F-35, ενώ συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός των F-16 σε διαμόρφωση Viper. Αντίθετα, η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος F-35 λόγω της απόκτησης των ρωσικών S-400, ενώ το αίτημά της για τους κινητήρες του πολυδιαφημιζόμενου τουρκικής κατασκευής μαχητικού ΚΑΑΝ παραμένει σε εκκρεμότητα.

«Για να κλειστεί ένα ραντεβού με τον Τραμπ αγοράσαμε 250 Boeing, αγοράσαμε υγροποιημένο φυσικό αέριο σε υπέρογκες τιμές, μηδενίσαμε τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα», υποστήριξε ο Οζέλ, καταλογίζοντας στον Ερντογάν μονομερείς παραχωρήσεις.

Όπως επισήμανε, ούτε οι κυρώσεις CAATSA έχουν αρθεί ούτε έχει επιλυθεί το ζήτημα των F-35.

Το SAFE και η ελληνική αντίθεση

Εξίσου επικριτικός εμφανίστηκε για την αδυναμία της Τουρκίας να εξασφαλίσει την πρόσβαση που επιδιώκει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικών προμηθειών SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ.

«Η Τουρκία, που σπεύδει όποτε καλείται για ζητήματα ασφάλειας και στέλνει τα F-16 της για την προστασία του εναέριου χώρου στις Βαλτικές Χώρες, δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί σε αυτό το τεράστιο πρόγραμμα εξαιτίας της ανίκανης διαχείρισης του AKP», δήλωσε.

Η Αθήνα έχει συνδέσει την ευρύτερη πρόσβαση της Τουρκίας στο SAFE με την άρση του casus belli και τον σεβασμό της ελληνικής κυριαρχίας. Αυτό δεν αποκλείει κάθε μορφή συμμετοχής τουρκικών επιχειρήσεων, αλλά η Άγκυρα δεν έχει εξασφαλίσει το καθεστώς συνεργασίας που επιδιώκει.

Ο Οζέλ κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση για την αποτυχία της μέχρι σήμερα να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ και την απουσία της Τουρκίας από το σχεδιαζόμενο πλαίσιο «Made in Europe» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής.

Η επίθεση στον Φιντάν και η διάψευση του ΥΠΕΞ για τη συνέντευξη

Ο Οζέλ στράφηκε εναντίον του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ισχυριζόμενος ότι στην πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, την οποία δεν κατονόμασε, εμφανίστηκε διαλλακτικότερος στο ζήτημα των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ενώ η απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 αφορά, κατά την ερμηνεία του, οποιαδήποτε επέκταση πέραν των έξι μιλίων στο Αιγαίο, ο υπουργός φέρεται να αναφέρθηκε μόνο στα 12 μίλια.

«Αυτός λέει ουσιαστικά: μέχρι τα 11,9 μίλια δεν έχω αντίρρηση», σχολίασε, επικρίνοντάς τον και για την ερμηνεία του όρου casus belli, την οποία χαρακτήρισε επιχειρηματολογία Έλληνα διπλωμάτη.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε αυθημερόν. Με ανακοίνωσή του διέψευσε ότι ο Φιντάν παραχώρησε συνέντευξη σε ελληνική εφημερίδα, διευκρινίζοντας ότι οι απαντήσεις του δόθηκαν σε εκδήλωση δεξαμενής σκέψης στις Βρυξέλλες «παραποιήθηκαν και αποσπάστηκαν εντελώς από τα συμφραζόμενά τους». Επέμεινε ότι η τουρκική πολιτική σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο δεν έχει αλλάξει.

«Η συμφωνία που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα γίνεται αποδεκτή από όλους»

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ο Οζέλ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποβάθμισε την τουρκική απαίτηση από «άδεια» σε «ενημέρωση». «Και από τότε η Ελλάδα λέει ότι είναι αντίθετη ακόμη και στην ενημέρωση», ισχυρίστηκε, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως υποχώρηση της Άγκυρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αντιπαραβάλλοντας τη διεθνή αντιμετώπισή του με εκείνη της συμφωνίας Ελλάδας–Αιγύπτου.

«Η συμφωνία που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα γίνεται αποδεκτή από όλους, ενώ η συμφωνία μας με τη Λιβύη, η οποία υπεγράφη από δύο κυρίαρχα κράτη, επικρίνεται, καταδικάζεται και δεν γίνεται αποδεκτή από αυθάδεις Ευρωπαίους», ανέφερε.

Απέδωσε το διπλωματικό μειονέκτημα στους χειρισμούς Ερντογάν έναντι του Καΐρου, υπενθυμίζοντας πάντως ότι ο ίδιος είχε υποστηρίξει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η κεμαλική αντιπολίτευση σκληρότερη από τον Ερντογάν

Η στάση αυτή δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο. Τον Μάιο του 2023, ο τότε πρόεδρος του κεμαλικού CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, εγκαλούσε τον Ερντογάν επειδή δεν αντιδρούσε επαρκώς στον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικές είναι οι τοποθετήσεις του απόστρατου υποναυάρχου Γιανκί Μπαγτζίογλου, αρμόδιου για την άμυνα στο CHP.

Τον Ιανουάριο του 2026 χαρακτήρισε τα Ίμια «βραχονησίδες αποκλειστικά υπό τουρκική κυριαρχία». Τον Μάιο ζήτησε νομοθετική κατοχύρωση των τουρκικών διεκδικήσεων σε νησιά και βραχονησίδες που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «γκρίζες ζώνες». Τον Σεπτέμβριο χαρακτήρισε «αμφισβητούμενης κυριαρχίας» τη Ρω και τη Στρογγύλη, με αφορμή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο έμπειρος πρώην πρέσβης, βουλευτής του Νέου Κόμματος Ναμίκ Ταν, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τους χειρισμούς της συνέβαλε στη συνεργασία Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ και Αιγύπτου εις βάρος της Τουρκίας.

Το 2024 είχε χαρακτηρίσει μεν τη «Γαλάζια Πατρίδα» «παραμύθι», προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο κόμμα του, οι επικρίσεις του ωστόσο είχαν να κάνουν με τον χειρισμό της κυβέρνησης όσον αφορά την προάσπιση των τουρκικών διεκδικήσεων στη θάλασσα.

Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και οι συχνές τα τελευταία χρόνια αναφορές περί δήθεν «κατοχής» και «εποικισμού» από την Ελλάδα νησιών του Αιγαίου δεν περιορίζονται στον κυβερνητικό Τύπο.

Η αντιπολιτευόμενη Sözcü έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι 20 ελληνικά νησιά και δύο βραχονησίδες βρίσκονται υπό «ελληνική κατοχή». Τον Ιούλιο του 2026, ο αρθρογράφος Σαϊγκί Οζτούρκ διερωτήθηκε «γιατί το ΝΑΤΟ δεν τερματίζει την ελληνική κατοχή στα νησιά μας».

Αντίστοιχα, στην Cumhuriyet έχουν δημοσιευτεί άρθρα που παρουσιάζουν ελληνικές νησίδες ως «αμφισβητούμενης κυριαρχίας», ενώ αρθρογράφος της υποστήριξε πρόσφατα ότι η ελληνική κυριαρχία στα νησιά εξαρτάται από την αποστρατιωτικοποίησή τους.

Η Nefes έχει επίσης αναπαραγάγει τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί νησίδων που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα, με αφορμή τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ασχέτως αν εκφράζουν ή όχι επισήμως τον Οζέλ, αναδεικνύουν την απήχηση των εθνικιστικών αντιλήψεων στο κεμαλικό μπλοκ της αντιπολίτευσης, κύριος πολιτικός και ιδεολογικός εκφραστής του οποίου είναι ο ίδιος.

Το γεγονός ότι η τουρκική αντιπολίτευση υιοθετεί σε ορισμένα ζητήματα που άπτονται των ελληνοτουρκικών ακόμη σκληρότερες θέσεις από την κυβέρνηση Ερντογάν αποτελεί παράμετρο που δεν μπορεί να αγνοεί η ελληνική εξωτερική πολιτική.

Μια ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης στην Άγκυρα δεν συνεπάγεται αυτομάτως και άμβλυνση της τουρκικής στάσης απέναντι στην Ελλάδα. Τουναντίον, σε ορισμένα ζητήματα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη πιο σκληρές θέσεις.