Με φόντο την σημερινή εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Κιλκίς μήνυμα για την ανάγκη μιας Ελλάδας ισχυρής, ασφαλούς και με ενεργό παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Μακεδονία και θα δώσει σήμερα το παρών στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εθνική άμυνα, συνδέοντας την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με τη διπλωματία και τον διάλογο.

«Μια Ελλάδα η οποία συνομιλεί με όλους, αλλά δεν φοβάται κανέναν», τόνισε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την ισχύ της χώρας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα επιμένει στον διάλογο, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα.

Το μήνυμα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς η χώρα τιμά το ιστορικό «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την απόφαση του ελληνικού λαού να αντισταθεί στον φασισμό και στην εισβολή. Η ιστορική μνήμη συνδέεται διαχρονικά με την έννοια της εθνικής ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της υπεράσπισης της πατρίδας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις στο επίκεντρο της εθνικής ασφάλειας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζοντας τις αμυντικές επενδύσεις ως βασικό πυλώνα της εθνικής ασφάλειας.

Αναφερόμενος στη νέα φρεγάτα «Κίμων», την οποία επισκέφθηκαν πολίτες στη Θεσσαλονίκη, έκανε λόγο για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι προβλέπεται η προσθήκη τριών ακόμη φρεγατών της ίδιας κλάσης, ενώ στάθηκε και στην ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας με τα μαχητικά Rafale και την προγραμματισμένη παραλαβή των F-35 τα επόμενα χρόνια.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να κρατάμε τη χώρα μας ασφαλή», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων η αμυντική θωράκιση και η σταθερότητα αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την προστασία της χώρας.

«Η πορεία της Ελλάδας είναι σταθερή» – Το διεθνές περιβάλλον και η οικονομία

Στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στην οικονομία και στο κόστος ζωής. Όπως είπε, οι γεωπολιτικές αναταράξεις επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, καθιστώντας αναγκαία την ύπαρξη σταθερής κυβερνητικής πορείας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης δημιουργεί περιθώρια για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις για το κόστος ενέργειας και θέρμανσης, καθώς και στα μέτρα για τους αγρότες.

«Η πυξίδα δείχνει πάντα μπροστά, δείχνει πάντα στην πρόοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας την εικόνα ενός πλοίου που συνεχίζει σταθερά την πορεία του παρά τις δυσκολίες.

«Να μην επιστρέψουμε στο παρελθόν» – Το πολιτικό διακύβευμα του 2027

Δίνοντας σαφές προεκλογικό στίγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη δυνατότητα της χώρας να συνεχίσει την πορεία της έως το 2030.

Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί, τη δύναμη που μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής, προκρίνοντας την αυτοδυναμία στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις του 2023 για μισθούς, συντάξεις, υγεία, εθνική άμυνα και μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητά τους έχει υλοποιηθεί