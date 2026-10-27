Την απόφαση της κυβέρνησης να νομοθετήσει όριο ηλικίας για την πρόσβαση ανηλίκων σε εθιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαιρέτισε ο αμερικανικός οργανισμός Common Sense Media, ο οποίος, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ασχολείται επί περισσότερα από 20 χρόνια με την προστασία των παιδιών από κινδύνους του διαδικτύου και συμβουλεύει οικογένειες για τις απειλές του ψηφιακού κόσμου.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Common Sense Media, Jim Steyer, επικρότησε την απόφαση της κυβέρνησης, αποδίδοντας ιδιαίτερα εύσημα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, καθώς πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια για την καθιέρωση του ηλικιακού ορίου των 15 ετών, το οποίο θα εφαρμοστεί στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

«Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της νομοθεσίας, και επαινούμε τον εξαιρετικό ηγετικό τους ρόλο στην Ελλάδα. Συμμετέχουν σε ένα όλο και μεγαλύτερο κίνημα παγκόσμιων ηγετών, από την Αυστραλία και την Καλιφόρνια έως την Αθήνα και το Παρίσι, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι οι γονείς έχουν φτάσει στα όριά τους μετά από πολλά χρόνια ζημιάς που έχουν προκαλέσει οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δίκιο όταν είπε: “Αυτό πρέπει να σταματήσει””», σημείωσε ο Steyer σε ανάρτησή του, στο LinkedIn.

Ο ιδρυτής της Common Sense Media σημειώνει πως η Ελλάδα έγινε μόλις η δεύτερη χώρα μεταξύ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενσωματώνει στη νομοθεσία της ελάχιστη ηλικία για την πρόσβαση σε social media, μετά τη Γαλλία.

Προσθέτει, μάλιστα, ότι, με βάση τις συναφείς προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «και η ΕΕ έχει μια τεράστια ευκαιρία να προστατεύσει τα παιδιά και τις οικογένειες σε ολόκληρη την (ευρωπαϊκή) ήπειρο από τους σημαντικούς κινδύνους που ενέχει το να μεγαλώνει κανείς στην ψηφιακή εποχή και την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο και μια ακόμη σημαντική νίκη για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο», τονίζει, κλείνοντας, ο Steyer αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της Ελλάδας.