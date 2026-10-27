Για εκατομμύρια φοροκλοπής που έχουν επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη στο «ΕΡΤNews Radio 105,8», σχετικά με τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι που έμειναν μετέωροι.

Σχολίασε ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε να σκύβει το κεφάλι, γιατί φαίνεται ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι φορολογικοί διοικητικοί μηχανισμοί δεν έκαναν εγκαίρως τη δουλειά τους». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «φοροκλοπή και μια φοροαποφυγή που συνέβαινε χρόνια» και που «θα έπρεπε να την έχει διαγνώσει η αρμόδια φορολογική αρχή, να έχει ελέγξει και όχι να φτάνουμε η αστυνομία σήμερα να το βρίσκει». «Δεν είναι για πανηγυρισμούς. Κανονικά η κυβέρνηση, που μετράει σκάνδαλα, θα έπρεπε να απολογηθεί για την πρωτοφανή καθυστέρηση αντιμετώπισης φαινομένων φοροκλοπής», υποστήριξε.

Αναφερθείς στην παραίτηση του Μιχάλη Μπεκίρη, σχολίασε ότι του έκανε εντύπωση που «επί πέντε μέρες έλεγε ότι θα πάει στη δικαιοσύνη, αλλά δεν τον είδαμε να εγχειρίζει ούτε το πτυχίο του, ούτε το ΦΕΚ διορισμού. Και μόλις χθες είπε ότι αποχωρεί». Πρόσθεσε ότι διαβάζει δημοσιεύματα «δεν μπορώ να το γνωρίζω, που συνδέουν την αποχώρησή του και με την υπόθεση του μπάσκετ». «’Αρα, όλα αυτά δεν συνθέτουν μια εικόνα μιας κυβέρνησης κάθαρσης. Είναι εικόνα μιας γενικευμένης παρακμής», τόνισε.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο ζήτημα της Μονής Σινά, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ μόλις πέρυσι, επί των ημερών της, αμφισβητήθηκε πρώτη φορά το νομικό καθεστώς και ο πνευματικός χαρακτήρας της Μονής», υπογραμμίζοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ «ζητήσαμε να δούμε τη συμφωνία, όπως κάθε συμφωνία τέτοιου είδους που πρέπει να έρχεται στην Ελληνική Βουλή, ώστε να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε». Πρόσθεσε ότι όμως «αντί για αυτό το λογικό πράγμα που είπαμε, εισπράξαμε το ότι “αν μιλάτε, κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα και είστε ανθέλληνες”». «Δεν μπορεί η κυβέρνηση παντού να θέλει να επιβάλει σιωπητήριο», υπογράμμισε και σχολίασε ότι «αν η κυβέρνηση θέλει πρώτα από όλα να κουνάει το δάχτυλο, ας πείσει τους βουλευτές της και τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας».

Επεσήμανε επίσης την ανάγκη επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία και στη Λιβύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους μας, ως απάντηση στην προκλητικότητα και ως έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, σημειώνοντας ότι «εργαζόμαστε χωρίς να εργαλειοποιούμε τις δημοσκοπήσεις, ώστε το μήνυμά μας να φτάσει στην κοινωνία». Υπενθύμισε ότι σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις έλεγε ότι πρέπει να περιμένουμε να κάτσει η σκόνη, να κριθούν όλα τα κόμματα και να φανεί ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευσή. «Και φάνηκε», είπε, υποστηρίζοντας ότι «είχε χτιστεί ένα ολόκληρο αφήγημα από συγκεκριμένους κύκλους ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε επαρκή αντιπολίτευση και αποδείχθηκε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ θεματική, δομική αντιπολίτευση. Ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει τα κοινωνικά ζητήματα μπροστά». Σημείωσε πως «όταν ψηφίζεις Μητσοτάκη, μάλλον παίρνεις μαζί και Βελόπουλο», ενώ «όταν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ…», με στόχο την ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, σχολιάζοντας ότι «θα κάνει καλό και στη Νέα Δημοκρατία να μείνει στην αντιπολίτευση, καθώς έχει υποστεί στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη μια αντιδημοκρατική μετάλλαξη».