Με αναφορές στην εξάρθρωση κυκλωμάτων φοροδιαφυγής, στις προκλήσεις των καιρών αλλά και στην αυτοδυναμία, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνθηκε σε πολίτες στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς.

«Το 2023 προτάξαμε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ως πρώτη προτεραιότητα», τόνισε και πρόσθεσε: «Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας, γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς. Μας λέγαν “γιατί δεν πιάνετε τα μεγάλα ψάρια;”. Μέσα σε λίγες μέρες, δύο μεγάλες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους μεγάλους».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αμυντική θωράκιση της χώρας λέγοντας: «Με συγκίνηση είδαμε τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν ώρες για να επισκεφθούν αυτό το κόσμημα», εννοώντας τη φρεγάτα Κίμων. Και πρόσθεσε: «Μια Ελλάδα που επιμένει στο διάλογο αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι επενδύσεις αυτές ήταν μόνο η αρχή – θα δείτε αύριο πολλά καινοτόμα συστήματα. Τη δέσμευση που δώσαμε το 2023 ότι θα κρατάμε τη χώρα ασφαλή την τηρήσαμε. Αυτό έχει αξία τώρα που έχουμε διεθνείς αναταράξεις. Δεν ζούμε σε κανονικούς φυσιολογικούς καιρούς, ποιος κυβερνάει, τι εμπειρία έχει, τι ειδικό βάρος και κύρος έχει η Ελλάδα θα αποκτήσουν σημασία στις εκλογές της άνοιξης». Αναφερόμενος στα διλήμματα των εκλογών σημείωσε: «Τα διλήμματα θα είναι πολύ σκληρά: θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία. Πρέπει να ακούμε τους πολίτες που έχουν προβλήματα. Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές».

Προτάσσοντας τον στόχο της αυτοδυναμίας είπε: «Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο από το να έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα, όπως είπατε και εσείς, στις εκλογές του 2027. Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια».

Για τα έργα στην περιοχή τόνισε: «Τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει το 2023 τις υλοποιούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Για τα παιδιά του χωριού θα φροντίσουμε το γυμνάσιο-λύκειο να ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου.

Κάνοντας αναφορά στη θέση της Ελλάδας είπε: «Στις Βρυξέλλες δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο. Είμαι υπερήφανος που συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Η πολιτική μας, μας επιτρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε τα αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία όταν άλλες χώρες αυξάνουν φόρους».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης αναφερόμενος στις ταραχές σε άλλες χώρες: «Δεν θα ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές. Έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία: πετρέλαιο θέρμανσης, αγροτικό πετρέλαιο, προβλήματα επιδοτήσεων. Δύσκολες αλλαγές με ένα και μόνο γνώμονα: πώς θα στηρίξουμε την κοινωνία, πώς θα προκόβουν οι πολίτες».

Δείχνοντας προς τους πολιτικούς του αντιπάλους είπε: «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα. Παράδειγμα το νομοσχέδιο για τα social media. Τα παιδιά μας δεν είναι προϊόν για να βγάζουν κάποιες πλατφόρμες χρήματα. Και εκεί που περίμενα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει, είπε “παρών”, όχι δηλαδή – Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών και για αυτό η μόνη επιλογή είναι η αυτοδύναμη ΝΔ».