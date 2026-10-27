Για την ανάγκη εμβολιασμού κατά της γρίπης και της Covid-19, ιδιαίτερα για τα άτομα άνω των 60 ετών και τις ευπαθείς ομάδες μίλησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογραμμίζοντας ότι τα δύο εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν ταυτόχρονα.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι έχει ανοίξει η εμβολιαστική περίοδος τόσο για τη γρίπη όσο και για την Covid-19, επισημαίνοντας ότι ο εμβολιασμός είναι προτιμότερο να γίνει αυτή την περίοδο, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη της προστασίας.

«Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν αποκλείει τη νόσηση, αλλά προστατεύει από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη», ανέφερε.

Ο υφυπουργός Υγείας επανέλαβε ότι τα εμβόλια είναι δωρεάν και εξήγησε ότι «το κλασικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στο φαρμακείο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς συνταγογράφηση, ενώ για το ενισχυμένο εμβόλιο, το οποίο αφορά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων άνω των 65 ετών, απαιτείται συνταγογράφηση».

Σχετικά με την περιορισμένη μέχρι στιγμής συμμετοχή των πολιτών, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη κρυώσει ο καιρός. Η εμβολιαστική δραστηριότητα είναι χαμηλότερη τον Οκτώβριο και αυξάνεται σημαντικά τον Νοέμβριο».

Ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στην επανεκκίνηση των προγραμμάτων «Προλαμβάνω» και στην πορεία του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία των προληπτικών εξετάσεων και της έγκαιρης διάγνωσης, επισημαίνοντας ότι 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρόληψης.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» ξεκίνησε εκ νέου στις 14 Οκτωβρίου, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα αναμένεται να ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Ειδικά για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «θα έχει επανεκκινήσει εντός Νοεμβρίου, με πρώτη προτεραιότητα όσους έχουν ήδη ενταχθεί και για τους οποίους υπολείπονται δόσεις της θεραπείας τους. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 45.000 και, ερωτηθείς για τη δυνατότητα ένταξης επιπλέον πολιτών, επανέλαβε ότι προτεραιότητα κατά την επανέναρξη αποτελεί η κάλυψη των ήδη ενταγμένων».

Επίσης, εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτεί ειδικότερη διαδικασία, καθώς αφορά φάρμακα υψηλού κόστους και προϋποθέτει διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες για την τιμή τους.