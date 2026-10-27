Την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και του επιτελικού κράτους υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις για φοροδιαφυγή και «στημένα» παιχνίδια στο μπάσκετ.

«Δεν χαίρονται οι πολίτες που πλέον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν και αντί να πιάνουν μόνο τον βιοπαλαιστή που δεν έχει να πληρώσει τα ένσημά του, πιάνουν και τα μεγάλα ψάρια, που έκλεβαν συστηματικά την εφορία; Αυτό νομίζω πως οι πολίτες το χαίρονται. Τώρα, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που στήσαμε και το επιτελικό κράτος που έχει λοιδορηθεί, φτιάξαμε μηχανισμούς για αυτούς που παλιά τη γλίτωναν. Δεν είναι αυτό καλό για τους πολίτες; Δεν είναι μια αίσθηση ισονομίας; Εγώ αυτό το βλέπω εξαιρετικά θετικό και καθόλου τοξικό», τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς εάν αυτές οι σπείρες είχαν κάλυψη ή βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό, ο υπουργός απάντησε: «Δεν είναι μόνο θέμα κρατικού μηχανισμού, ούτε εγώ μπορώ να ξέρω αν λάδωναν αριστερά και δεξιά και τι έκαναν. Και οι τρεις υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι υποθέσεις 15 ετών και τώρα καταφέρνει το κράτος και τις εξαρθρώνει».

Ειδικά για το σκάνδαλο στο μπάσκετ, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Οι πρώτες καταγγελίες για στημένους αγώνες στη δικογραφία είναι από το 2018. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης το ’18 πρωθυπουργός, ούτε καν ο Λιόλιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Άρα εδώ έχουμε χτυπήσει μια ρίζα πολύ πιο παλιά. Οι πολίτες βλέπουν τώρα πως η διαφθορά χτυπιέται στη ρίζα της».

«Ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τη βαλίτσα με τα λεφτά του Μαδούρο»

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην ταινία «Ο Νονός», ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Εγώ θα έλεγα να διαλέξει κάποια ταινία που να έχει σχέση με τη Λατινική Αμερική και τη Βενεζουέλα. Αν το έκανε αυτό θα του έλεγα μπράβο. Γιατί ωραία μας τα λέει ο Αλέξης για την ετοιμότητά του, θέλω όμως να υπενθυμίσω πως πριν από 2-3 εβδομάδες βγήκε ένα βίντεο ενός αξιωματούχου από το Καράκας που είπε πως μια συγκεκριμένη ημερομηνία του 2012 πήγε σε ένα ξενοδοχείο, μπήκε σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο και έδωσε από συγκεκριμένο πρόσωπο στον Αλέξη Τσίπρα μια βαλίτσα με λεφτά. Έχετε ακούσει κάποιο σχόλιο από τον κ. Τσίπρα; Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο, ενώ τον προκαλώ διαρκώς. Έχει κάτι να μας πει; Να πει ότι είναι ψέματα, να πει ότι θα πάει στα δικαστήρια, να πει ποιον Μαδούρο; Εφόσον είχε κάποια σχέση με αυτούς, πρέπει να αντιδράσει».

«Μην αγγίζει θέματα εντιμότητας ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα είναι χωριό, γνωριζόμαστε, δεν μπορεί να το παίξει έντιμος. Αλέξη μου, σταμάτα την πλάκα με την εντιμότητά σου, πες κάτι άλλο, πες για τον καιρό».