Επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας πραγματοποίησε χθες, Δευτέρα, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ.

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, «η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας τόσο νωρίς στη σχολική χρονιά δημιούργησε κενά και επηρέασε ιδιαίτερα τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και τα μικρότερα παιδιά, για τα οποία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αντικειμενικά δυσκολότερη».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι καταρτίζεται «οργανωμένο σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης, με αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όπου απαιτείται», με «καθοριστικό» τον ρόλο των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

«Δεν αρκεί να αποκαταστήσουμε τα κτίρια. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της σχολικής ζωής και το αίσθημα ασφάλειας κάθε παιδιού, με συνεργασία, συνέπεια και διαρκή παρουσία δίπλα στη σχολική κοινότητα της Γκράβας», κατέληξε η υπουργός.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, έχει ως εξής:

«Σήμερα βρέθηκα στο Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας, μαζί με τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιο Αναστασόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών, Αθανάσιο Γιάνναρη, και τον Πρόεδρο των Κτιριακών Υποδομών, Τιμολέοντα Κατσίπο. Συζητήσαμε με τις διευθύντριες και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων τις ανάγκες ενός από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί την αφετηρία για την ευρύτερη ανακαίνιση της Γκράβας. Συζητήσαμε για τις παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια, την πυροπροστασία, τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και την καθολική προσβασιμότητα μαθητών και εκπαιδευτικών με αναπηρία.

‘Αμεση προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η ασφαλής επιστροφή των παιδιών στις τάξεις. Με τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Αθηναίων, αναμένεται να δοθεί το συντομότερο δυνατόν το σήμα για την επάνοδο στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία από το Δήμο.

Στο Υπουργείο Παιδείας θα συνδράμουμε τόσο στην προώθηση των αιτημάτων για περαιτέρω βελτίωση του συγκροτήματος, όπου καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες παιδιά και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως στην κάλυψη των μαθησιακών αναγκών.

Η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας τόσο νωρίς στη σχολική χρονιά δημιούργησε κενά και επηρέασε ιδιαίτερα τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και τα μικρότερα παιδιά, για τα οποία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αντικειμενικά δυσκολότερη.

Γι’ αυτό καταρτίζουμε ένα οργανωμένο σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης, με αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όπου απαιτείται.

Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, θα αποτυπώσουν τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας και θα συμβάλουν στην κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών.

Δεν αρκεί να αποκαταστήσουμε τα κτίρια. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της σχολικής ζωής και το αίσθημα ασφάλειας κάθε παιδιού, με συνεργασία, συνέπεια και διαρκή παρουσία δίπλα στη σχολική κοινότητα της Γκράβας».