Με στιγμές που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, αλλά και σχόλια για όσα διαδραματίστηκαν στο εσωτερικό του κόμματος, ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο των Δημοκρατών, υπό την ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη. Ένα βίντεο από τη διοργάνωση έχει γίνει viral στην πλατφόρμα Χ, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον για ορισμένα από τα στιγμιότυπα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά της.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκε η παρουσίαση της Metagora από τον πρόεδρο του κόμματος. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αντλεί έμπνευση από την αρχαία αθηναϊκή Αγορά και επιχειρεί να συνδυάσει τη διά ζώσης συμμετοχή με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Παράλληλα, κατά τις εργασίες του συνεδρίου κατατέθηκαν προτάσεις για μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η εργασία, η παιδεία, τα ατομικά δικαιώματα και η ψηφιακή ασφάλεια. Ο Στέφανος Κασσελάκης, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, τους κάλεσε, μεταξύ άλλων, «να σχεδιάσουμε πέντε νέες σύγχρονες πόλεις».

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στις πολιτικές προτάσεις και στις πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν. Ορισμένες από τις τοποθετήσεις και τις παρουσίες στο συνέδριο προκάλεσαν συζητήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα απόσπασμα που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τοποθέτηση του καθηγητή Φαρμακολογίας για το γήρας και την αυτοκτονία

Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν η παρέμβαση του καθηγητή Φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Κούβελα. Ο καθηγητής συμμετείχε σε πάνελ με αντικείμενο την αυτοδιάθεση, την ευθανασία, τη δωρεά οργάνων και τον εμβολιασμό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, απευθύνθηκε σε συμμετέχοντα στο συνέδριο λέγοντας «το γήρας συνοδεύεται από αναξιοπρέπεια, γιατί δεν αυτοκτονείτε σήμερα, Ανοίξτε τα παράθυρα και πηδήξτε, φροντίστε να μην είναι παρκαρισμένος από κάτω».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση περιλαμβάνεται στα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στο Χ, συμβάλλοντας στη διάδοση του βίντεο από τις εργασίες του συνεδρίου.

Η τραγουδίστρια από «Τα Σύνορα της Αγάπης» έκλεισε την πρώτη ημέρα

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία που σημάδεψε το τέλος της πρώτης ημέρας του συνεδρίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση της Ελληνίδας τραγουδίστριας Natalia Dusso, η οποία είχε γίνει γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο τουρκικό σίριαλ «Τα Σύνορα της Αγάπης».

Στη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά είχε ενσαρκώσει μια ποπ σταρ, η οποία αποτελούσε εμπόδιο στη σχέση των δύο πρωταγωνιστών, του Νίκου και της Ναζλί.

Η αντίδραση του Νίκου Μωραΐτη για το συνέδριο και τις προτάσεις για την εργασία

Στα όσα συνέβησαν στο συνέδριο αναφέρθηκε και ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τα στιγμιότυπα που είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και ζητήματα που αφορούν τις προτάσεις για την εργασία.

«Έπεσα κάτω από τα γέλια. Τι κατάντια αλλά και πόσο δίκαιη κατάληξη…» έγραψε χαρακτηριστικά, προτού θέσει μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη διατύπωση των ερωτήσεων και τις πιθανές απαντήσεις σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Ειδικότερα, ο Νίκος Μωραΐτης σημείωσε πως «παρά το γελοίο του πράγματος, υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά ζητήματα εδώ. Ποιος έβαλε -έστω αυτούς τους 200κάτι που έχουν απομείνει- να ψηφίσουν σε ψηφοφορία όπου η πονηρή λέξη «απασχόληση» αντικαθιστά την «εργασία»; Πώς μπαίνει στο ερώτημα το νεοφιλελεύθερο αίτημα για «ευελιξία»; Πώς γίνεται στις πιθανές απαντήσεις να υπάρχει η «ελευθερία επιλογής» (λες και εργαζόμενοι – εργοδότες έχουν την ίδια δύναμη να εκφράσουν την επιλογή τους), αλλά απουσιάζει μία απάντηση που να λέει «διατήρηση και ενίσχυση των δικαιωμάτων του εργαζομένου»; Ποιανού λαγός είναι τελικά ο Κασσελάκης στο να προετοιμάσει ένα κοινό για «εργασιακή ευελιξία» (ρητορικό το ερώτημα, όλοι ξέρουμε πια)».