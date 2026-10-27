Τη χαρά της για την επιστροφή της στην Ελλάδα, μια χώρα με την οποία έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς, μοιράστηκε η Γιόκο Μαετζίμα, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτριας επικεφαλής στην πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα.

Με ένα βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της πρεσβείας στο Instagram, η Γιόκο Μαετζίμα, συστήθηκε στους Έλληνες, μιλώντας, μάλιστα, άπταιστα ελληνικά.

«Αισθάνομαι σαν να γύρισα στο σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο διπλωματικές θητείες στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο.

Η ίδια δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη που της δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί ξανά σε ελληνικό περιβάλλον: «Είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω την ευκαιρία να εργαστώ πάλι σε ελληνικό περιβάλλον».

Οι δεσμοί της Γιόκο Μαετζίμα με τη χώρα μας χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν άρχισε να μαθαίνει την ελληνική γλώσσα, στη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα.

Από το 1992 έως το 1995 υπηρέτησε ως Μορφωτική Ακόλουθος στην πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα και επέστρεψε το 2013, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Α’ Γραμματέως και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων έως το 2021.

Στη συνέχεια, από το 2021 έως το 2025, διετέλεσε αναπληρώτρια επικεφαλής της ιαπωνικής πρεσβείας στην Κύπρο.