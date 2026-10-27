Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τον στοχευμένο κύκλο περιοδειών στην ελληνική περιφέρεια, ενώ παράλληλα η ελληνική διπλωματία ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να ακυρώσει στην πράξη τις επιδιώξεις που απορρέουν από την πρόσφατη επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης.

Ο πρωθυπουργός εντείνει τις δημόσιες εμφανίσεις του στην ελληνική περιφέρεια με άμεσο σταθμό σήμερα το Κιλκίς και στη συνέχεια τη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Οι επισκέψεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Μεγάρου Μαξίμου που στοχεύει στην κομματική συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Στις περιοχές αυτές καταγράφονται εκλογικές διαρροές προς σχηματισμούς που τοποθετούνται δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης, καθώς και προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων πολιτών.

Η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες: την προβολή του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα το 2030 και την ανάδειξη της πολιτικής σταθερότητας ως μοναδικού δρόμου απέναντι στην οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Ο πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, τονίζοντας πως η εμπειρία στη διαχείριση των εξωτερικών θεμάτων έχει σήμερα κρίσιμη αξία για την ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα με τις περιοδείες, ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποιεί διαδοχικές επαφές στο Μέγαρο Μαξίμου με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν μετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα, επιδιώκοντας να ενισχύσει την εσωκομματική συνοχή και να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών.

Στο Κιλκίς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα, στη συνέχεια θα επισκεφθεί παραγωγικές μονάδες της περιοχής, τον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και τα έργα αναβάθμισης στον οδικό άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι, ενώ η περιοδεία θα κλείσει με ομιλία σε πολίτες στο Νέο Αγιονέρι.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 18.00 θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ) και αύριο Τετάρτη θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η διπλωματική αντεπίθεση για το Τουρκολιβικό Μνημόνιο

Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, η Αθήνα έχει εξαπολύσει μια συντονισμένη διπλωματική αντεπίθεση ως απάντηση στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Η πρώτη άμεση θεσμική αντίδραση εκδηλώθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, καταγγέλλοντας τη συμφωνία ως απολύτως άκυρη, ανυπόστατη και στερούμενη οποιασδήποτε νομικής ισχύος έναντι τρίτων κρατών.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα χτίζει ισχυρά αναχώματα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω στρατηγικών συμμαχιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, οι δύο χώρες απέρριψαν κατηγορηματικά τις τουρκολυβικές μεθοδεύσεις και συμφώνησαν να εξετάσουν την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου της μεταξύ τους διμερούς Συμφωνίας ΑΟΖ του 2020. Η κίνηση αυτή λειτουργεί ως ισχυρό νομικό και πολιτικό αντίβαρο, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και την Τρίπολη.

Κορύφωση των διπλωματικών ενεργειών ήταν η κοινή θέση με την Κύπρο, χώρες του αραβικού κόσμου και την ΕΕ που παρουσίασε μέσα από δήλωσή του από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Με αυτή, εκφράζεται η έντονη αντίθεση στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Στην δήλωση, η οποία στέλνει σαφέστατο μήνυμα στην Τουρκία και τη Λιβύη, υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση εγείρει σοβαρά ζητήματα για την περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή έννομη τάξη.

Το κείμενο επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν υπονομεύουν τους καθιερωμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου ούτε θίγουν τα δικαιώματα τρίτων κρατών.

Αυτό που τονίζεται επίσης είναι ότι η αποδοχή διμερών συμφωνιών που παραβλέπουν τους εφαρμοστέους κανόνες και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο, υπονομεύοντας τη διεθνή έννομη τάξη και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Με την επισήμανση ότι το εν λόγω μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη, η δήλωση καταλήγει τονίζοντας ότι «Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες».