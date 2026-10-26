Ο Γιώργος Γεραπετρίτης πριν την έναρξη του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα «Τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις» ζήτησε μετρήσιμη δράση, λογοδοσία και πρόληψη για την προστασία των παιδιών.

Τριάντα χρόνια μετά την εμβληματική έκθεση της Γκράσα Μασέλ, ο υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, χαρακτηρίζοντας ωστόσο την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά «βαθιά ανησυχητική».

Υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να αποδέχεται τις σοβαρές παραβιάσεις σε βάρος παιδιών ως αναπόφευκτη συνέπεια του πολέμου, ούτε να επιτρέπει στην ατιμωρησία και τις πολιτικές διαιρέσεις να αποδυναμώνουν την αντίδρασή της.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ομόφωνη υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2832 (2026) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο κατέθεσε η Ελλάδα και υποστήριξαν σχεδόν 100 κράτη μέλη. Αναφερόμενος στις απειλές της διαδικτυακής στρατολόγησης, του εξαναγκασμού και της εκμετάλλευσης, δήλωσε ότι «ένα παιδί που στρατολογείται μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας δεν είναι λιγότερο θύμα από ένα παιδί που στρατολογείται στο πεδίο της μάχης».

«Η τεχνολογία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ακόμη ένα όπλο εναντίον των παιδιών», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει, αντιθέτως, να υπηρετεί την προστασία τους. Παραπέμποντας στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υπογράμμισε την ανάγκη υπευθυνότητας και αποτελεσματικών δικλίδων ασφαλείας κατά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των αναδυόμενων τεχνολογιών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πρόσφατα προχωρήσει «σε νομοθετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Χαρακτηρίζοντας την προστασία των παιδιών «νομική υποχρέωση, ηθική επιταγή και κοινή ευθύνη», ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να μιλήσει με μία φωνή και, κυρίως, να δράσει με κοινό σκοπό».