Σκληρή απάντηση στον Παύλο Μαρινάκη έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική και επιτίθεται σε όσους ασκούν κριτική.

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αντί να δώσει απαντήσεις, ψάχνει απλά να ρίξει ευθύνες για την αποτυχία. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη μπάλα», ανέφερε.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «διολισθαίνει σε επικίνδυνη λογική», αποδίδοντας «μικροψυχία, μιζέρια και αντιπατριωτική στάση» σε όποιον θέτει ερωτήματα. Όπως πρόσθεσε, ο κ. Μαρινάκης έφτασε να υποστηρίξει ότι η αντιπολίτευση δικαιολογεί την πολιτική της παρουσία βλέποντας ήττες.

«Μάλλον παραλήπτες της μομφής» είναι στελέχη της ΝΔ

Απαντώντας σε αυτή την τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε την προσοχή στην κριτική που έχει διατυπωθεί από πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας.

Στους «παραλήπτες της μομφής» συμπεριέλαβε τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, καθώς και τον πρώην υπουργό Μετανάστευσης Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος, όπως ανέφερε, έκανε λόγο για πολιτική ήττα με την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Επικαλέστηκε επίσης τον πρώην υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγο, αποδίδοντάς του τη δήλωση ότι η κυβέρνηση υποχώρησε δύο φορές στην Κάσο, αλλά και τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλο, για την περιγραφή του σχετικά με την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών διπλωματικών κινήσεων.

Η αντιπαράθεση για τις δηλώσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και για τη στάση του απέναντι στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αρχική τοποθέτηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ είχε στηλιτεύσει την αναφορά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε «διμερή επίλυση με καλή πίστη». Κατά τον ίδιο, ο κ. Μαρινάκης εγκαλεί το κόμμα για αυτή την κριτική, ενώ ταυτόχρονα χειροκροτεί αυτό που ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «αναδίπλωση» του αμερικανικού υπουργείου στην επόμενη ανακοίνωσή του.

«Αντί να αναγνωρίσει την πατριωτική στάση του ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί να διχάσει τους Έλληνες», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.