Την ανάγκη να εμπεδωθεί στην κοινωνία η αρχή ότι κανένας δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, ανεξαρτήτως οικονομικής ή κοινωνικής ισχύος υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24. Αναφερόμενη στις υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, σημείωσε ότι η αντιμετώπιση της παρανομίας και της διαφθοράς προϋποθέτει ισχυρούς θεσμούς, αποτελεσματικές ελεγκτικές αρχές και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

«Νομιμότητα παντού και για όλους»

Σχολιάζοντας τις υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα, μεταξύ των οποίων το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ και η υπόθεση της Pizza Fan, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «είναι εδώ και πολλά χρόνια εμπεδωμένη η αντίληψη στην κοινωνία ότι ο νόμος είναι αυστηρός για τους αδύναμους και ελαστικός για τους ισχυρούς. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί, ξέρετε, οδηγεί σε κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και το κράτος. Θα σας έλεγα ότι αυτή η κουλτούρα στη χώρα, η νοοτροπία ότι κάποιοι μπορούν να είναι υπεράνω του νόμου, ότι κάποιοι μπορούν να βρουν τις τρύπες και τα παραθυράκια, να παραβιάζουν τους νόμους της χώρας, να στήνουν τα κυκλώματά τους, να αποφεύγουν να αποδίδουν φόρους, να ξεπλένουν χρήματα και να κάνουν όλα αυτά που βλέπουμε, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Όπως τόνισε, «υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει αυτό. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχει το θεσμικό οπλοστάσιο και υπάρχουν οι ελεγκτικές αρχές, ώστε να μπορούν να κάνουν ανενόχλητες τη δουλειά τους και να βγαίνουν στην επιφάνεια όχι μόνο τα μικρά, αλλά και τα μεγάλα ψάρια. Αλλά, ξέρετε, αυτή η κουλτούρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί στη χώρα μας υπάρχει μια εμπεδωμένη αντίληψη ότι η παρανομία και η ανοχή απέναντί της είναι ριζωμένες. Άρα, αυτή η μετάβαση από την παρανομία και την ανοχή στη λογοδοσία και στην τήρηση των κανόνων θέλει σίγουρα διαδικασίες και χρόνο». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι «μακάρι να ήμασταν σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει καθόλου διαφθορά. Δεν νομίζω να υπάρχει χώρα στον κόσμο όπου εκλείπει πλήρως η διαφθορά. Αν μη τι άλλο, όμως, αυτό που βλέπετε σε πολλά πεδία της ζωής μας είναι ότι αλλάζει η αντίληψη του “δεν πειράζει, ας με γράψουν στον δρόμο, θα βρω κάποιον να μου σβήσει την κλήση, θα βρω μια άκρη στην εφορία ή στις πολεοδομίες”». Η κ. Σδούκου τόνισε πως σπάνε πολλά αποστήματα.

«Η πολιτική βούληση της Νέας Δημοκρατίας, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση, είναι ότι κανένας δεν θα είναι υπεράνω του νόμου. Αυτό είναι το δόγμα που υπηρετούμε, νομίζω, συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια: νόμος και τάξη, καμία ατιμωρησία. Τις συνέπειες μιας παρανομίας θα τις υφίστανται όλοι, ισχυροί και ανίσχυροι», είπε.

«Να προστατευτούν οι εργαζόμενοι της Pizza Fan»

Η κ. Σδούκου, ερωτώμενη για την υπόθεση της Pizza Fan και ιδίως για τους εργαζομένους, σημείωσε ότι «είναι κρίμα και δεν χρωστάνε τίποτα οι άνθρωποι αυτοί, ξαφνικά ένα πρωί να τους έρχεται μια κεραμίδα στο κεφάλι και να νιώθουν αυτή την ανασφάλεια. Θα πρέπει, όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι πάνω από την υπόθεση. Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το περίπλοκο πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας αυτή τη στιγμή. Ορθά, λοιπόν, οι άνθρωποι αξιώνουν και δικαιούνται και τους μισθούς τους και την εργασιακή τους ασφάλεια. Είναι σαφές ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει όλη τη διάθεση να βρει έναν τρόπο να προστατευτούν οι εργαζόμενοι».

«Επί των ημερών μας ξεσκεπάζονται τα σκάνδαλα»

Απαντώντας για το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «χρησιμοποιούν τη συκοφαντία και τη λάσπη ως αντιπολιτευτική τακτική. Κατηγορούν όποιον θέλουν χωρίς να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες τους. Αλλά να ξέρουν ότι η χώρα δεν λειτουργεί όπως στις μέρες τους. Τώρα οι θεσμοί λειτουργούν με ανεξαρτησία και ερευνούν ό,τι χρειάζεται. Δεν είμαστε στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε θα επιτρέψουμε να δημιουργηθούν λαϊκά δικαστήρια μέσα από συκοφαντίες». Στη συνέχεια, η κ. Σδούκου χαρακτήρισε τη στάση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, υποκριτική, καθώς όπως είπε «μιλάτε για τις τρέχουσες υποθέσεις προσπαθώντας να βρείτε κυβερνητικές ευθύνες, ενώ εμείς τις βγάζουμε στην επιφάνεια. Αλλά είναι πάγια τακτική σας να προτρέχετε και να βγάζετε συμπεράσματα. Τα ίδια κάνατε και όταν είχαν έρθει δικογραφίες στη Βουλή, τότε που προκλητικά μιλούσατε για κυβέρνηση υποδίκων και τελικά είδατε την κατάληξη».