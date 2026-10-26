Την άποψη ότι οι Αλ. Τσίπρας και Ν. Ανδρουλάκης έχουν απορρίψει τη «συντεταγμένη συνεργασία των κομμάτων» εξέφρασε ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM.

«Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι διατυπωμένη στις συνεδριακές αποφάσεις μας. Εμείς θέλουμε συνεργασία των συντεταγμένων πολιτικών δυνάμεων. Αυτή η θέση διατυπώθηκε με έμφαση αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, αλλά απερρίφθη από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τον Αλέξη Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά. «Θα θέλαμε και το ΠΑΣΟΚ να έχει άλλη πολιτική από αυτό που λέει ότι μόνο του θα κερδίσει. Θα θέλαμε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει άλλη πολιτική από αυτή που λέει ότι “ή εγώ ή κανένας”. Εμείς λέμε συνεργασία των συντεταγμένων πολιτικών δυνάμεων. Αυτό θα ήταν το ευκταίο και στη βάση αυτής της προσδοκίας ζητάμε και την ενίσχυσή μας στην πορεία προς την κάλπη», πρόσθεσε.

Ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι στόχος του κόμματος είναι η «ισχυρή παρουσία στη Βουλή», ώστε να εφαρμοστούν οι πυλώνες του προγράμματός του για επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή. «Δεν θα κάνουμε το λάθος της περασμένης ηγεσίας που ήταν στο περίμενε μήπως προκύψει κάτι θετικό. Εμείς συγκροτούμε τα ψηφοδέλτιά μας, ενισχύουμε το πρόγραμμά μας, παίρνουμε τις πρωτοβουλίες μας», ξεκαθάρισε.

Για την πρόταση της Πρωτοβουλίας «Η Δικαίωση», που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή, ώστε να συσταθεί Εξεταστική για τα «κόκκινα] δάνεια», τα funds, τους servicers και τον «Ηρακλή», έθεσε ευθέως το ερώτημα: «Τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και όσοι κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας; Τι θέση θα πάρει για το ζήτημα της εξεταστικής για τα δάνεια που έχουμε φέρει στη Βουλή; […] Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί να μαζευτούν 120 βουλευτές για να την συγκροτήσουμε», τόνισε.

Προανήγγειλε, επίσης, την κατάθεση αιτήματος ονομαστικής ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο με τις, όπως είπε, ευνοϊκές για τα funds ρυθμίσεις, επισημαίνοντας ότι «δεν θα μπορεί να κρυφτεί κανένα κόμμα και κανένας ανεξάρτητος βουλευτής»