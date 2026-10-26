Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στον Real FM ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, που δίνουν στο κόμμα του χαμηλά ποσοστά και εάν είναι διατεθειμένος να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες πριν από τις εκλογές, ο κ. Κασσελάκης απάντησε:

«Απαντάω στο τελευταίο, ξεκάθαρα όχι. Εμείς χτίζουμε ένα κόμμα το οποίο έχει χιλιάδες μέλη σε όλη τη χώρα, έχουμε 26 γραφεία, που τα μέλη μας πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτό είναι ένα κόμμα που χτίζεται σε μια σωστή στέρεη βάση. Έχουμε μακρά το πιο συμμετοχικό κόμμα στην Ελλάδα και το πιο καινοτόμο κόμμα και δεν έχουμε ούτε μια εξάρτηση. Καμία απολύτως, από οποιοδήποτε επιχειρηματικό συμφέρον. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω το κλασικό παιχνίδι της πολιτικής. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν έχω δει ποτέ στο λογαριασμό μου στην τράπεζα, ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι. Με ενδιαφέρει πώς η πολιτική θα αρχίσει να λύνει προβλήματα».

Και αν ένα κομμάτι της χώρας, γνωρίζοντας όλα τα θεσμικά μπαζώματα που έχουν γίνει, τα 1,1 δισ. ευρώ που οφείλουν τα δύο μεγάλα κόμματα, τους εξώστες, τα μπουζουξίδικα, τον λαϊκισμό, τις γκάφες των στελεχών του προκατόχου μου, συνεχίσουν να ψηφίζουν αυτό, είναι δικαίωμά τους, αυτό είναι η δημοκρατία. Εγώ όμως και οι Δημοκράτες θα πρέπει να βρούμε λύση να κάνουμε αυτό που επιτάσσει η δημοκρατική μας συνείδηση, το οποίο είναι να είμαστε μέρος μιας λύσης που θα βελτιώσει τη ζωή του κόσμου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη, «οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να προβλέψουν το εκλογικό σώμα. Πριν από 3,5 χρόνια ψήφισε ο ελληνικός λαός. Εάν έχουμε μπροστά μας μεγάλη συμμετοχή, αν έχουμε τη συμμετοχή του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 65 με 70% θα ψηφίσουν 1,5 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι. Η συμμετοχή ήταν 52% στις τελευταίες εκλογές. Ένας στους δύο Έλληνες απείχε γιατί το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα δεν ενέπνευσε τον κόσμο να ασχοληθεί με την πολιτική».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «μετά τις επικείμενες εκλογές ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα είναι στο Μαξίμου και θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την ελληνική κοινωνία. Πρέπει να πάμε μπροστά».

Επίσης, δήλωσε σίγουρος, «γνωρίζοντας την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο προκάτοχός μου είναι σε μονοψήφια ποσοστά και δεν ξέρω καν αν θα φτάσει στις εκλογές ή τι θα γίνει μέχρι τότε με τον ίδιο και πώς θα παραμείνει στην πολιτική εφόσον πάρει μονοψήφια».

«Θεωρώ ότι είναι βέβαιο πως θα πάρει μονοψήφιο ποσοστό. Εγώ σας λέω ό,τι γνωρίζω από την ανθρωπογεωγραφία και τι βλέπουμε στην πλατεία, στα social media, τι βλέπουμε πέρα από τις δημοσκοπήσεις όπως τις κάνουν με όποιο δείγμα παίρνουν από την στάθμιση πριν από 3,5 χρόνια. Επειδή ο ίδιος ο προκάτοχός μου είχε αμφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις, έχουμε πάθει τώρα ένα πατατράκ και δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι βλέπουμε μπροστά μας» υποστήριξε ο κ. Κασσελάκης.

Όπως είπε, μπροστά μας βλέπουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. «Η χώρα μας δεν καταρρέει μεν δημοσιονομικά αλλά δεν έχει μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια νέα μεταπολίτευση. Μια μεταπολίτευση στην οποία δεν υπάρχουν πλέον κυβερνήσεις αυτοδύναμες και για εμάς ως δημοκράτες αυτό είναι άκρως υγιές, διότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Κανένα κόμμα δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Το θέμα είναι θα μάθουμε να μιλάμε ο ένας με τον άλλον, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μαζί; Αυτό θέλουμε να γίνει. Θέλουμε να είμαστε οι ρυθμιστές της επόμενης μέρας με ορθολογισμό και ανθρωπισμό».

Όσον αφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» ανέφερε ότι «τα δύο αυτά πρόσωπα πρέπει να πάνε στο παρελθόν».

«Επιτέλους να υπάρχει αλλαγή του πολιτικού προσωπικού γιατί -το ξεχνάμε καμιά φορά- δεν έχουμε απευθείας εκλογή πρωθυπουργού. Δεν έχουμε ούτε προεδρική, ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Συνεπώς, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως έχει γίνει και στην Ελλάδα στο παρελθόν, τα κόμματα να καθίσουν μαζί και να επιλέξουν ποια λύση μπορεί να υπάρξει και με ποιους στην ηγεσία. Δεν επιτάσσει κανείς απευθείας εκλογή πρωθυπουργού και ούτε πρόκειται να εκβιάσει κανείς κάτι τέτοιο από τον Έλληνα πολίτη» συμπλωσε.

Σε περίπτωση που μπουν οι Δημοκράτες στη Βουλή, θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε κυβερνητική συνεργασία, με κατεύθυνση «προς το φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο», όπως είπε. Ερωτηθείς συγκεκριμένα με ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν (ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΝΔ), απάντησε: «Όσον αφορά στα πρόσωπα, εκείνοι οι δύο που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν να μεταρρυθμίσουν τη χώρα, πρέπει να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Να μάθουν να δουλεύουν. Δεν πρέπει να ξαναπάρουν τα κλειδιά της εξουσίας».

Το κόμμα του, σημείωσε έχει ξεκάθαρες θέσεις και αναφέρθηκε στην κατάργηση του άρθρου 86 και των ασυλιών των βουλευτών, στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος, στην ενίσχυση της νομοθετικής εξουσίας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για κεντρώες τομές. «Στα εθνικά είμαστε απόλυτα θεσμικοί και σωστοί και μάλιστα οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες έχουν στηρίξει και το θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων και το καλώδιο στην Κάσο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Όσον αφορά στις κοινωνικά ζητήματα, εμείς θα είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλες τις ατομικές ελευθερίες, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα με ανθρωπισμό και ενσυναίσθηση. Αυτές είναι οι αξίες του κόμματος» υποστήριξε.

Σχετικά με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για κοροϊδία, «διότι όταν έχεις τη δυνατότητα να μειώσεις στην αντλία την τιμή με τον ΕΦΚ και παριστάνεις ότι πρέπει να πάρεις άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι απλά ψέμα». «Μπορούν κάλλιστα να μειώσουν τώρα την αξία στην αντλία, μπορούν να μειώσουν και τον ΦΠΑ. Επίσης, έχουμε δει μείωση στην κατανάλωση των λίτρων σε σχέση με πέρυσι λόγω της τιμής. Άρα, αυτή η ζήτηση δεν θα επανέλθει, το οποίο σημαίνει λιγότερη οικονομική δραστηριότητα. Πιστεύω ότι ένα κομμάτι έτσι θα είναι – και παγκοσμίως – ή θα επανέλθει και θα χτυπήσει τα εισοδήματα του κόσμου. Λοιπόν, άρα χρειάζεται άμεση μείωση στην πηγή, όχι επιδόματα» τόνισε ενώ για το ηλεκτρικό ρεύμα είπε ότι χρειάζεται ριζική τομή στο χρηματιστήριο ενέργειας για να μειωθούν οι τιμές.

Για τα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την πόντιση του καλωδίου, σχολίασε: «Είναι προφανώς ανησυχητικό και λυπηρό δεν θέλω να το κάνω μικροκομματική τοποθέτηση. Οι υποκλίσεις και η διπλωματία έχουν αποτύχει. Από εκεί και πέρα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε σε τι βαθμό η χώρα μας μπορεί να σηκώσει ανάστημα, να έχει μια πιο έξυπνη στρατηγική, να αξιοποιήσει τις εξελίξεις που υπάρχουν τεχνολογικά για να μπορεί να έχει νέες μορφές αποτροπής και να αρχίσει να διεκδικεί. Να μην επιτρέπει στην Τουρκία να είναι μόνο εκείνη που δημιουργείται τελεσμένα. Οι τυπολατρικές ανακοινώσεις κάποια στιγμή παύουν να έχουν κάποιο αντίκτυπο και συγχρόνως η Τουρκία έχει γκριζάρει όλη τη συζήτηση και νομίζω ότι δυστυχώς -έστω και παράνομα – πετυχαίνει τους στόχους που θέλει βήμα-βήμα».

Σχετικά με το ετήσιο Συνέδριο των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο», METAGORA, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, αναφέρθηκε συνοπτικά στο μήνυμα που επιθυμεί να στείλει το κόμμα στην κοινωνία, κάνοντας λόγο για «πολιτική με πολιτισμό και μια αναγέννηση της δημοκρατίας, όπως δεν την έχουμε ξαναγνωρίσει, διότι οι δημοκρατίες γενικότερα έχουν θέμα στη Δύση».

«Ο κόσμος βλέπει ένα κατεστημένο, που θεωρεί ότι είναι μια γραφειοκρατία επιχειρηματικών συμφερόντων, να μην τον ακούει και στον δρόμο αυτό, βλέπει το μίσος στα κοινωνικά δίκτυα, πάει σε ακροδεξιά ένστικτα, βασισμένα στη διχόνοια. Εμείς πιστεύουμε ως προοδευτικό κέντρο ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε ο ένας πολίτης με τον άλλον και να μπορούμε να βρίσκουμε τον κοινό μας τόπο για να λύνουμε τα θέματα. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε τη METAGORA, την αναγέννηση της αρχαίας αθηναϊκής Αγοράς στη ΜΕΤΑ εποχή με πολλά σύγχρονα εργαλεία συμμετοχής του κοινού, με AI fact-checking, με ειδικούς για τέσσερα θέματα που συζητήσαμε, για ευελιξία σε ένσημα και συνταξιοδότηση, αποκέντρωση παιδείας, υποβοηθούμενο θάνατο, ευθανασία για ανίατη νόσο και για κάμερες με αναγνώριση προσώπου σε δρόμους, σχολεία κτλ. Αυτά δεν είναι θέσεις, ήταν debate που έγιναν. Υπήρχαν ειδικοί με διαφορετικές απόψεις, με σωστό συντονισμό, με AI fact-checking, με το κοινό να συμμετέχει και είδαν ότι μπορούσαμε να βρούμε κοινό τόπο σε μερικά ζητήματα. Είδαμε πού υπήρχαν διαφωνίες, πού χρειαζόταν περισσότερη τεκμηρίωση και πού υπήρξε και μετατόπιση. Αυτό είναι δημοκρατία. Εάν λοιπόν είναι να το κάνουμε αυτό σε όλη την χώρα, θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά, διότι ο διχασμός είναι, μαζί με την διαφθορά, ο μόνος σίγουρος δρόμος στοχοποίησης του Έλληνα πολίτη», τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

Εξηγώντας τις διαφορές του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, είπε: «Κατ’ αρχάς, προοδευτικό κέντρο σημαίνει μια φιλελεύθερη πολιτική προσέγγιση με ανθρωπισμό στο επίκεντρο. Δηλαδή, όχι απλά το στυγνό δημοσιονομικό φιλελεύθερο μιας ελεύθερης οικονομίας, που δεν έχουμε στην Ελλάδα, και γι’ αυτό μας προσεγγίζουν πάρα πολύ κεντρώοι, όχι τόσο από το ΠΑΣΟΚ που έχει πολύ χαμηλά ποσοστά και απήχηση στους κεντρώους των αστικών κέντρων, αλλά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολλοί που έχουν υποστηρίξει τον κ. Μητσοτάκη και ασφυκτιούν όχι μόνο από την πολύ υψηλή φορολογία, τον ΦΠΑ, τα τεκμαρτά, τις προκαταβολές φόρου, την τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει σε αδειοδοτήσεις και ούτω καθεξής, αλλά κυρίως από την ατιμωρησία και το μπάζωμα στους θεσμούς για όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουμε δει. Από εκεί βλέπουμε μία μεγάλη εισροή και για εμάς είναι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτή η δεξαμενή πολιτών στην υπόλοιπη Ευρώπη εκπροσωπείται κατά 12% ως μέσο όρο, δηλαδή τα κεντρώα κόμματα σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία…».

Όπως είπε, αυτή η δεξαμενή στην Ελλάδα δεν εκπροσωπείται από το ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ δεν κατανοώ τι εκπροσωπεί και είναι ένα κόμμα με βεβαρημένο ιστορικό» σημείωσε, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι στήριξε τις τράπεζες στη βουλή, κατάπτυστα deals που έχουν γίνει, και αγνόησε το κάλεσμα που έχουν κάνει οι Δημοκράτες για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία.

«Είχαμε αρχίσει μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει κοστολογήσει την πρόταση νόμου μας, κοστίζει μηδέν και κανένα κόμμα δεν έχει κάνει τίποτα. Ξέρω ότι στην Ελλάδα μπορεί να είσαι ό,τι δηλώσεις, αλλά και οι πράξεις μετράνε. Η φερεγγυότητα μετράει, αν κάποιος δει την στάση που έχω κρατήσει από τότε που ήρθα πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα για να ασχοληθώ με την πολιτική, τις παρεμβάσεις που έχω κάνει για τις ατομικές ελευθερίες, για την σταθερή και χαμηλή φορολογία που χρειαζόμαστε και για μια υπερήφανη στάση στα εθνικά που δεν διστάζει και διεκδικεί, για μια πολύ λογική στάση στο μεταναστευτικό. Αυτό είναι μια ορθολογική πολιτική. Για μένα το κέντρο σημαίνει αλήθεια, διότι εκεί βρίσκεται η αλήθεια συνήθως, αλλά κέντρο σημαίνει ότι δεν πας δογματικά στην πολιτική. Πας να βρεις την αλήθεια που δουλεύει στην πράξη» επισήμανε ο κ. Κασσελάκης.