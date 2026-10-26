Στα πυρά της αντιπολίτευσης αναφορικά με τις υποθέσεις διαφθοράς που αποκαλύπτονται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς απάντησε μέσω ραδιοφωνικής του συνέντευξης ο Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Mr «Χωριάτικο» καταδικάστηκε για trafficking επί Σαμάρα και βγήκε εκτός φυλακής μετά από εγκύκλιο του νόμου Παρασκευόπουλου επί Τσίπρα.

Ειδικότερα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην υπόθεση με το κύκλωμα των φούρνων «Το Χωριάτικο», σχολιάζοντας πως ο επικεφαλής του είχε καταδικαστεί για trafficking επί Σαμαρά, ενώ αφέθηκε ελεύθερος, καθώς μειώθηκαν οι ποινές με το νόμο Παρασκευόπουλου επί Τσίπρα. Αναρωτήθηκε δε για ποιο λόγο γίνεται αυτό και δέχεται κριτική ο πρωθυπουργός και ρώτησε: «Θα μας κάνει υποδείξεις ο Τσίπρας;».

«Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με άλλο κόμμα εκτός από το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

«Δεν ήταν “κοινή” η παρουσία Σαμαρά και Καραμανλή»

«Δεν αξιολογώ ως κοινή την παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά. Δεν ήταν στην ίδια γραμμή, αν δείτε την ομιλία του Καραμανλή είπε αυτά που λέει πάντα. Τις ανησυχίες που εκφράζει πάντα» δήλωσε.

Επίσης, αναφερόμενος στις διάφορες υποθέσεις φορολογικών απατών που εξαρθρώθηκαν και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, με αναφορές περί συγκυριών, ο Αντώνης Σαμαράς είπε: «Από τη μια μας κατηγορούν ως την κυβέρνηση της διαφθοράς και από την άλλη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επί της κυβερνήσεως διαφθοράς εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο όλα τα κυκλώματα που κλέβανε το κράτος. Επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν και μπήκαν και καθάρισαν τον χώρο του μπάσκετ. Γιατί κατηγορείται ο Μητσοτάκης;».