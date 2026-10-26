Για το μηχάνημα βιοσυντονισμού στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού και τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας μίλησε σήμερα το πρωί η δικηγόρος και μέλος πολιτικού συμβουλίου «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Γρατσία

Το παιδιατρικό νοσοκομείο της κ. Καρυστιανού βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταγγελίες πολιτών και της πλατφόρμας Medwatch για παραπλανητική διαφήμιση σχετικά με την ολιστική ιατρική.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, ο πρόεδρος του Συλλόγου, κατά την επιθεώρηση εντοπίστηκαν μηχανήματα βιοσυντονισμού, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί.

Από την πλευρά της, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες συσκευές δεν αποτελούν ιατρικά μηχανήματα και, ως εκ τούτου, δεν ήταν απαραίτητη η δήλωσή τους. Για τη διευκρίνιση του ζητήματος, ο Ιατρικός Σύλλογος απευθύνθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ζητώντας σχετική γνωμοδότηση.

«Πράγματι υπάρχουν υπηρεσίες βιοανάδρασης, το λεγόμενο biofeedback, το οποίο καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή αποζημιώνεται κανονικά από το από το ασφαλιστικό ταμείο, από το δημόσιο ασφαλιστικό ταμείο. Αυτό το έχουμε πει δημοσίως, δεν υπάρχει. Μάλιστα, καλέσαμε και τον αξιότιμο κ. υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί επ’ αυτού. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Το έχουμε διασταυρώσει και με διάφορους και με διάφορα πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο και πράγματι καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό είναι το ένα.», είπε αρχικά η κ. Γρατσία και συνέχισε:

«Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι στους επίσημους ΚΑΔ. ΚΑΔ είναι οι λεγόμενοι κωδικοί δραστηριότητας, δηλαδή για να ασκήσει κάποιος κάποια δραστηριότητα πρέπει να δηλώσει τον ΚΑΔ στην εφορία, προκειμένου να φορολογείται για την οικεία δράση, για το φορολογητέο για έκαστο φορολογητέο αντικείμενο. Λοιπόν, η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΚΑΔ 86 υπό τον κωδικό 869600 και ακολουθεί μια σειρά για πάρα πολλές εναλλακτικές θεραπείες, αναφέρει ρητά ότι φορολογούνται και άρα είναι νόμιμες δραστηριότητες οι υπηρεσίες παραδοσιακής συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το οποίο είναι δημοσιευμένο στο ΦΕΚ, όπου γίνεται χρήση της λέξης “ιατρικής“. Εναλλακτική ιατρική δεν είναι δική μου κρίση. Δεν θα έπαιζε ρόλο η δική μου άποψη. Θέλω επαναλαμβάνω πάντα να παραπέμπω σε δημόσια έγγραφα και στο νόμο που για μένα είναι πάνω από όλους. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό».

Σύμφωνα με τη Μαρία Γρατσία, «το τρίτο μείζονος σημασίας θέμα, το οποίο δεν είδα να το εντοπίζει ο αξιότιμος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, είναι ότι έχουν γίνει σε όλες σε όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες έλεγχοι σε ιατρεία, που σίγουρα θα είχαν μηχανήματα βιοσυντονισμού, γιατί είναι κάτι πολύ σύνηθες. Είναι δηλαδή μηχανήματα τα οποία εξ όσων εγώ ενημερώθηκα από αρμοδίους, ακόμη και ιδιώτες μπορεί να τα έχουνε στο χώρο τους, δηλαδή αν θέλουν να ασχολούνται για ιδιωτική χρήση με το βιοσυντονισμό. Δεν είδα, λοιπόν, να τοποθετείται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει».

Η κ. Γρατσία υπογράμμισε: «Είναι δημόσιο το ερώτημα και καλώ όλους τους ιατρικούς συλλόγους που έχουν κάνει αυτοψίες και ελέγχους και επιθεωρήσεις να τοποθετηθούν υπεύθυνα και με σοβαρότητα ως αρμόδιο, ως εκ της θεσμικής τους θέσεως. Τι έχουν αποφανθεί οι αρμόδιες επιτροπές και τα αρμόδια συμβούλια αναφορικά με τα μηχανήματα βιοσυντονισμού που έχουν εντοπίσει σε άλλους ιατρούς σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά σε όλα τα χρόνια να γίνονται έλεγχοι, σίγουρα να έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο αυτό μηχανήματα βιοσυντονισμού και ξαφνικά να εστιάζουμε αποκλειστικά και μόνο, όπως πάντα στην κυρία Μαρία Καρυστιανού».

«Θα μας απαντήσουν δημόσια οι ιατρικοί σύλλογοι, γιατί ξέρω ότι τα μηχανήματα βιοσυντονισμού υπάρχουν ολόκληρα κέντρα βιοσυντονισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Δεν είναι κάτι ασυνήθες, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο απαντάται σπάνια. Υπάρχουν τα ίδια τα μηχανήματα της, του ιατρείου της κυρίας Γάκα και του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Το ιατρείο, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε υποβληθεί σε έλεγχο. Είπαν ότι δεν είχαν δει το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση. Να τοποθετηθεί, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο κ. Πατούλης. Αν, αν μέσα σε αυτά τα οποία δεν είδαν περιλαμβάνονταν και τα μηχανήματα βιοσυντονισμού τα οποία σίγουρα είχαν. Αν θυμάμαι καλά, έχουν γίνει τουλάχιστον δύο ή τρεις έλεγχοι στο ιατρείο. Τα μηχανήματα βιοσυντονισμού μετά βεβαιότητας, λοιπόν, θα τα είχαν εντοπίσει. Δεν μπορεί να είχαν εξαφανιστεί τα πάντα μέσα από το ιατρείο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο και στέλεχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», «έχει δημοσιευτεί, μάλιστα, ότι υπήρχαν μηχανήματα και αν υπάρχει κάτι ανακριβές, καλώ τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για ακριβώς λόγο του ότι η δική μας στάση είναι πάντα όλα να είναι στο φως, να τοποθετηθεί δημοσίως και κ. Ιατρικός Σύλλογος να πει αν είχε εντοπίσει μηχανήματα βιοσυντονισμού στο ιατρείο της κυρίας Γάκα και του κυρίου Θεοδωρόπουλου και ποια ήταν η στάση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επ’ αυτών. Διότι δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα κράτος, όπου υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και εστιάζουμε όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στην κυρία Καρυστιανού και ουσιαστικά έχουμε μεροληπτική και διακριτική μεταχείριση σε βάρος της. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό, αλλά το ακόμη σημαντικότερο, το οποίο θα ήθελα παρακαλώ να ερευνήσετε στο πλαίσιο».

«Να μας απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης για τις κλινικές για το blood purification»

«Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις από εντεταλμένα πρόσωπα κλινικών. Έχω τουλάχιστον μία στη διάθεσή μου. Το διερευνώ προκειμένου να υπάρχει 100% βεβαιότητα αν σχετίζεται με κλινική στην οποία είχε κόψει τις κορδέλες ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Πατούλης, όπου μιλάνε για το blood purification. Αν και εφόσον μιλάμε για πλασμαφαίρεση, που κανονικά δεν πρέπει να γίνεται απ’ ότι κατάλαβα, έχω καταλάβει από όλη τη δημοσιογραφική έρευνα πρέπει να αδειοδοτείται ειδικά. Καλώ δημοσίως τον κ. Γεωργιάδη να τοποθετηθεί επ’ αυτού και αν με αφορμή αυτές τις δημόσιες δηλώσεις έχει κινήσει διαδικασίες σε βάρος και της συγκεκριμένης κλινικής. Η κ. Παγώνη τοποθετήθηκε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου και είπε ότι δεν είναι μηχανήματα που βλάπτουν την υγεία. Αυτό συνεχώς αποσιωπάται. Δηλαδή, η ίδια η λ.Παγώνη ερωτηθείσα είπε ότι αυτά τα μηχανήματα δεν βλάπτουν. Είναι μηχανήματα τα οποία σου δίνουν κάποιες μετρήσεις, ούτε θεραπεία συγκεκριμένα».

«Ουσιαστικά, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν ευρήματα με την σήμανση κόκκινο, δηλαδή επικίνδυνα, δηλαδή αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι θεωρητικά κυκλοφορούν ή δραστηριοποιούνται ελεύθεροι, ουσιαστικά δεν έχουν γνωστοποιηθεί. Άρα υπ’ αυτή την έννοια δεν έχει βλέπετε και ψυχρά νομικά δεν έχει προστατευθεί το κοινό. Γιατί αυτά τα ονόματα δεν γνωστοποιούνται και όλα τα φώτα εστιάζουν μόνο στο πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού; Την απάντηση την κατανοούμε όλοι», κατέληξε η κ. Γρατσία.