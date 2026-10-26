Το παρών στην επίσημη δοξολογία, που τελέστηκε στον ναό του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη, έδωσε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αμέσως μετά, σε δήλωση που έκανε, έστειλε μήνυμα για ελευθερία με ασφάλεια, ειρήνη, προκοπή και ευημερία.

«Σήμερα η Θεσσαλονίκη γιορτάζει διπλή γιορτή. Γιορτάζει τον ακοίμητο φρουρό της, τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη, και την 114η επέτειο απελευθέρωσής της από περίπου πέντε αιώνες οθωμανικού ζυγού», δήλωσε ο κ. Τασούλας, μετά το τέλος της δοξολογίας, που πραγματοποιήθηκε προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

«Σήμερα, εδώ, επαναλάβαμε νοερά μέσα στην ψυχή μας την τιμή με την οποία περιβάλλουμε όσους έπεσαν για να περιέλθει η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη στον εθνικό κορμό. Σήμερα εδώ θυμηθήκαμε πως πριν από 114 χρόνια, στον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, η χώρα μας, η Ελλάδα, ενωμένη στάθηκε μπροστά στο βιβλίο της μοίρας της κι έγραψε ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο, το οποίο έφερε τις ελληνικές σημαίες και τον ελληνικό στρατό και πάλι εδώ, στην ελληνική Μακεδονία.

Υπό τη σκέπη πάντα του Αγίου Δημητρίου θα συνεχίσει η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία να πρωτοστατεί και να είναι άξια εκείνης της ελευθερίας που κατακτήθηκε τότε. Και άξια της ελευθερίας σημαίνει με ασφάλεια, με ειρήνη, με προκοπή και με ευημερία για τον λαό της. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατά την άφιξή του στον ναό του Αγίου Δημητρίου, τον Κωνσταντίνο Τασούλα υποδέχθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής, Δημήτρης Κούβελας, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ενώ άγημα απέδωσε τιμές.

Στη δοξολογία παρευρέθηκαν, επίσης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, οι υφυπουργοί Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Ταχιάος, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Νίκος Παπαϊωάννου, οι βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς, Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά, Μιχάλης Χουρδάκης, Γιάννης Αμανατίδης, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου κ.ά.