Τη συγκρότηση ενιαίου δικτύου εθελοντισμού στην Αττική, το οποίο θα διασυνδέει φορείς και οργανώσεις, θα ενισχύει τη συνεργασία τους, με τους 66 Δήμους και θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό της κοινωνικής προσφοράς, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, χαιρετίζοντας στο 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Περιφέρειας Αττικής που πραγματοποιήθηκε στο Tae Kwon Do.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι το Φεστιβάλ αποτελεί το επόμενο βήμα προς τον «Εθελοντισμό 2030» το οποίο εντάσσεται στην ολιστική πολιτική της Περιφέρειας για την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, σημειώνοντας: «Θέλουμε, πάνω απ’ όλα, να διαμορφώσουμε μια νέα κουλτούρα ενεργού πολίτη». Ανακοίνωσε ότι η συγκρότηση του δικτύου εθελοντισμού, περιλαμβάνεται στις βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης της Περιφέρειας, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση των φορέων, εκπαίδευση και συντονισμός τους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, ισχυρότερη συμμετοχή των νέων και στενότερη συνεργασία με τους 66 Δήμους. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι έχει εξασφαλιστεί η σχετική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μέσα από το πρόγραμμα «Αιγίς”.

Το Φεστιβάλ συγκέντρωσε περισσότερους από 300 φορείς και εθελοντικές οργανώσεις του Λεκανοπέδιου, με δράση σε τομείς από την παιδική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την υγεία έως την πολιτική προστασία, το περιβάλλον, τη συμπερίληψη και τη φιλοζωία. Στην εκδήλωση παρέστη ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτές, δήμαρχοι παράγοντες της Περιφέρειας και πλήθος κόσμου.

Στόχος είναι το φεστιβάλ να αποτελέσει «το έναυσμα ενός νέου θεσμού στον τομέα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης», τόνισε ο κ Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη αφιερωμένη στον εθελοντισμό, διοργάνωση, για την ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς και τη δημιουργία σταθερών συνεργειών μεταξύ Αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών. «Για εμάς, το σημερινό Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα μιας οργανωμένης προσπάθειας της Περιφέρειας Αττικής να ενώσει όλες αυτές τις δυνάμεις. Γιατί αυτό είναι το βασικό μας όραμα: μια Αττική ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, όπου κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν μένει μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο περιφερειάρχης επεσήμανε επίσης ότι βούληση της περιφερειακής αρχής είναι να καθιερωθεί ως θεσμός σε ετήσια βάση: «Καλωσορίζουμε έναν νέο θεσμό, που κάθε χρόνο θα γίνεται καλύτερα μέσα από τις δικές σας συμβουλές, μέσα από τη δική σας κριτική διάθεση, μέσα από όλα εκείνα που μπορείτε να προσφέρετε» δήλωσε σχετικά.

Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις της οργανωμένης Πολιτείας, υπογραμμίζοντας ότι «ο εθελοντισμός δεν αντικαθιστά το κράτος, ούτε την Αυτοδιοίκηση. Η ευθύνη μας απέναντι στον πολίτη είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Ο εθελοντισμός, όμως, είναι η δύναμη μιας κοινωνίας που αρνείται να παραμένει θεατής. Είναι η στιγμή που ο πολίτης αποφασίζει να συμμετέχει, να νοιάζεται, να προσφέρει». Μάλιστα, ο περιφερειάρχης μίλησε για την προσωπική του εμπειρία, όταν στα εφηβικά του χρόνια συμμετείχε στις ομάδες προστασίας του Υμηττού, γεγονός που όπως υπογράμμισε, τον έκανε να κατανοήσει από νωρίς «τη σημαντικότητα του να μπορείς να θυσιάζεις από τον καθημερινό χρόνο σου, για να είσαι χρήσιμος στον συνάνθρωπο”.

Συνδέοντας τη διοργάνωση με το συνολική κοινωνική πολιτική της περιφερειακής αρχής, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι μέσω του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 διατίθενται 90 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία 253 κοινωνικών δομών, που στηρίζουν περίπου 150.000 πολίτες, μέσω Κέντρων Κοινότητας, δομών αστέγων και βασικών αγαθών, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας, Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και δομών προστασίας γυναικών. «Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι το πραγματικό μέτρο κάθε πολιτικής», σημείωσε.

Ο περιφερειάρχης αναφερόμενος στη διεξαγωγή του Φεστιβάλ στο Tae Kwon Do, το οποίο εντάσσεται στον συνολικό μητροπολιτικό σχεδιασμό για τον Φαληρικό Όρμο με την μετατροπή του, σε διεθνές συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο, παρατήρησε «Θέλουμε έναν χώρο ανοιχτό στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία. Και το σημερινό Φεστιβάλ αναδεικνύει έμπρακτα τη σημασία τέτοιων χώρων συνάντησης, συνεργασίας και συμμετοχής» ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την κυβέρνηση για την απόφαση «να εμπιστευθεί αυτόν τον εμβληματικό χώρο στην Περιφέρεια Αττικής”.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς, ευχαρίστησε την αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη για την προσφορά της στον εθελοντισμό ως «πράξη ανθρωπιάς, ευθύνης και Δημοκρατίας» με απώτερο στόχο τη δημιουργία «μιας Αττικής πιο ανθρώπινης, πιο αλληλέγγυας, πιο δυνατής, που προχωρά μπροστά, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω».

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης περιηγήθηκε και συνομίλησε με τους εθελοντές κάθε ομάδας, στα περίπτερα τους.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στον χαιρετισμό του εξήρε την προσήλωση του Νίκου Χαρδαλιά στην προστασία των ευάλωτων πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, αποδίδοντας του τον ρόλο του «προστάτη των ευάλωτων, είτε από τον ρόλο του υπουργού είτε από τον ρόλο του περιφερειάρχη Αττικής». Επίσης τον συνεχάρη για τη θεσμοθέτηση της θέσης αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια καινούργια έννοια, κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό, που πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε»

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Γιάννης Τραγάκης (ΝΔ) συνεχάρη την Περιφέρεια για την ουσιαστική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Εθελοντισμού», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. «Ο εθελοντισμός, όπως είπε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, είναι πράξη ζωής. Είναι υποχρέωση όλων μας, είναι η καθημερινότητά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη σημασία της απόδοσης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Tae Kwon Do στην κοινωνία στάθηκε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, αποδίδοντας τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Εξήρε τον θαυμασμό του για την θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι εθελοντές στον περιφερειάρχη και χαιρέτισε τη δέσμευση του για την καθιέρωση του Φεστιβάλ ως θεσμού, τονίζοντας με νόημα ότι «ο λόγος του είναι συμβόλαιο».

«Ανοιχτή γιορτή προσφοράς και συνεργασίας» χαρακτήρισε το 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Περιφέρειας στον χαιρετισμό της η αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες για την στήριξη της πρωτοβουλίας: «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την αξία του εθελοντισμού, να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους και οργανώσεις που προσφέρουν και να δώσουμε στο ευρύ κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το έργο τους. Ελπίζουμε το φεστιβάλ να εμπνεύσει περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία των πολιτών», σημείωσε η ίδια.