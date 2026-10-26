Για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επερχόμενες εκλογές μίλησε σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος.

Ο κ. Καμμένος ανέφερε πως «όταν το 2019 αποφάσισα να αναστείλω τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να παραιτηθώ από υπουργός Εθνικής Άμυνας και, στη συνέχεια, από βουλευτής, είπα ότι θα επανέλθω εάν υπάρξει σοβαρό εθνικό θέμα».

Όπως είπε, «στις πρώτες πρώτες εκλογές δεν θα υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να οδηγηθούμε σε νέα σχήματα από τη δεξιά και την αριστερή πολυκατοικία με νέα σχήματα που θα οδηγήσουν σε εναλλαγή εξουσίας».

«Μετά τις εκλογές θα ενεργοποιηθώ για να ενώσω δυνάμεις, που θα μπορούσαν να δώσουν μια ισχυρή κυβέρνηση και να μην παραδοθεί η χώρα πάλι στο ΠΑΣΟΚ», σημείωσε ο πρώην υπουργός και πρόσθεσε:

«Θα βοηθήσω να δημιουργηθεί η κατάσταση, το πώς θα γίνει, θα το δούμε. Ο πρωθυπουργός μπορεί να είναι από ΝΔ, από ανεξάρτητους βουλευτές, από αλλού».

«Βλέπω μια προσπάθεια να ανέλθει πάλι το ΠΑΣΟΚ σε μερίδιο εξουσίας ή στην ίδια εξουσία. Όταν το 1993, ο Σαμαράς ανέτρεψε τη ΝΔ, φάγαμε 11 χρόνια ΠΑΣΟΚ που διέλυσαν τη χώρα. Το 2011 ο Σαμαράς κάνει κυβέρνηση με τον Βενιζέλο. Τώρα, προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση ώστε να οδηγήσει σε συγκυβέρνηση της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, αυτό εγώ δεν θα το επιτρέψω», υπογράμμισε ο Πάνος Καμμένος και συνέχισε:

«Η ΝΔ έχει τη δυνατότητα να συμπορευθεί με δυνάμεις στη δεξιά, που δεν είναι στην άκρα δεξιά, όπως ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου. Τη δεύτερη Κυριακή, αντί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να στηριχθεί μια κυβέρνηση που θα έχει και ατλαντική κατεύθυνση».

«Πρέπει να υπάρξουν δυνάμεις μετά την πρώτη εκλογή, αν ο Μητσοτάκης αποχωρήσει. Είναι δική του απόφαση να αποχωρήσει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξαναγίνει το κόμμα Νέα Δημοκρατία, εμένα προσωπικά τα στελέχη του σημιτικού ΠΑΣΟΚ μου προκαλούν αλλεργία. Πρέπει να επανέλθει η νομιμότητα στη ΝΔ με συμμαχία ανθρώπων, που βρίσκονται στα κόμματα δεξιότερα της», επεσήμανε ακόμα.

Ο πρώην υπουργός είπε επίσης ότι «έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα, για να ανατρέψω το ΠΑΣΟΚ με τον Σαμαρά και για να οδηγήσουμε τη χώρα εκτός μνημονίων», ξεκαθαρίζοντας, όμως, ότι δεν συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα, για να συνεργαστούν.

«Δεν συνομιλώ για να κάνω συνεργασία με τον Τσίπρα. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο στήριξης στον Τσίπρα. Δεν πιστεύω ότι έρχεται αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, δεν έχει τη δυναμική να γίνει τώρα πρωθυπουργός, αλλά στη δεύτερη Κυριακή θα κάνει προσπάθεια να μαζέψει την αριστερή πολυκατοικία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην ερώτηση των παρουσιαστών «με ποιον θα μιλήσει στο ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας, αφού εσείς δεν θέλετε να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ;», είπε: «Γιατί είπα ότι θέλω να έρθει στην εξουσία ο Τσίπρας;».

Επιπλέον, ισχυρίστηκε πως «γλιτώσαμε το στράτευμα από τη Χρυσή Αυγή. Εκείνη την εποχή η αστυνομία είχε περάσει στη Χρυσή Αυγή. Το στράτευμα ήταν έτοιμο να πιεστεί. Εάν φόραγα τη στολή, το έκανα για να δείξω ότι ήμουν κοντά τους. Ότι έχω κάνει λάθη, έχω κάνει, αλλά αλαζονεία όχι. Ένα λάθος ήταν ότι δεχθήκαμε τις πιέσεις από την τρόικα για τους servicers και έκτοτε υποφέρει o λαός».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Πάνος Καμμένος εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη γενικότερα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή κρίση.

«Η Τουρκία κλιμακώνει, θα οδηγήσει σε πόλεμο. Πρέπει να υπάρξει συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων καταρχήν γι’ αυτό», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει τη δημιουργία κρίσης.