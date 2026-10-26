Για την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση για το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου ο Κώστας Καραμανλής, μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, αφήνοντας αιχμές για τις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά.

«Το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου έχει απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποιος θα έλεγε “τι ωραία που έγινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο”. Είναι μια εξέλιξη, η οποία, όπως επισημαίνει η ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι στο χέρι μας. Είναι δύο διαφορετικά κράτη. Λέμε ότι δεν έχει νομική υπόσταση και η εφαρμογή μιας παράνομης ενέργειας θα κριθεί στο πεδίο», ανέφερε αρχικά ο κ. Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

«Ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σαμαράς έχουν μια κοινή ιδιότητα είναι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Υπ’ αυτή την έννοια, προφανώς έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα και άνεση και να μιλήσουν και να ασκήσουν κριτική και να πούνε την άποψή τους. Διαφορετικά μιλάει ο κ. Καραμανλής, διαφορετικά ο κ. Σαμαράς. Ο κ. Καραμανλής δεν έχει ξεπεράσει το όριο, λέει τη γνώμη του, δεν τίθεται ζήτημα ορίου. Δεν λέει “να πέσει η κυβέρνηση και ο κ. Γεραπετρίτης είναι ενδοτικός”. Αυτό, όμως, είναι ένα ζήτημα και ένα άλλο ζήτημα είναι το “θα κάνω κόμμα”. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν διαφορετική σημασία, διαφορετική σημασιολογία και διαφορετική πολιτική συνέπεια», συνέχισε.

«Θεωρώ ότι ένα από τα ισχυρά σημεία της ελληνικής κυβερνήσεως είναι η στάση της στην εξωτερική πολιτική και στα ζητήματα της άμυνας», τόνισε ο Μάκης Βορίδης και ανέφερε ως παραδείγματα τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τις εξορύξεις, τη συμφωνία με την Αίγυπτο, τα θαλάσσια πάρκα, την αποστολή της φρεγάτας στην Κύπρο και την στρατηγική σχέση με το Ισραήλ.