«Διπλή εορτή σήμερα για τη Θεσσαλονίκη: 114 χρόνια από την Απελευθέρωσή της από τον οθωμανικό ζυγό, ένα από τα πλέον σημαντικά ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και εορτασμός του Πολιούχου & Προστάτη της Αγίου Δημητρίου. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη!», τόνισε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Χρόνια πολλά σε κάθε Δήμητρα και Δημήτρη!», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Στη συνέχεια, παράθεσε απόσπασμα από την έκθεση της Ι Μεραρχίας με την περιγραφή της εισόδου της στη Θεσσαλονίκη από το αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ: «῾Η πραγματοποίησις ἐνὸς ἐθνικοῦ μεγάλου ὀνείρου καὶ ὁ τρόπος καθ᾽ ὅν τοῦτο ἐπραγματοποιεῖτο, ἐχάραξεν τὴν ἡμέραν αὐτὴν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἔθνους ὡς μίαν τῶν ἐνδοξωτέρων καὶ εὐτυχεστέρων ἡμερῶν τῆς Πατρίδος».