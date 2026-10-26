Στα ύψη ανέβηκε η ένταση σήμερα το πρωί στον «αέρα» του Action24, όταν η τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, και η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με αφορμή την υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο καβγάς ξέσπασε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινή Ζώνη», όταν η κ. Αντωνοπούλου επιχείρησε να συνδέσει τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις εκλογές στην ΕΟΚ, επί θητείας του Λευτέρη Αυγενάκη, με την ανάδειξη Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για «εκλεκτό του Μαξίμου».

Σε αυτή την αναφορά αντέδρασε έντονα η κ. Σδούκου, κατηγορώντας την τομεάρχη Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ για αυθαίρετα συμπεράσματα και συκοφαντίες.

Μάλιστα, στη συζήτηση παρενέβη και ο παρουσιαστής της εκπομπής, Νίκος Υποφάντης, ζητώντας από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου να ξεκαθαρίσει σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

–Μ. Αντωνοπούλου: Η κυβέρνηση αυτή βαρύνεται με μια σωρεία σκανδάλων.

–Α. Σδούκου: Να το ξεκαθαρίσουμε. Μήπως φταίει η κυβέρνηση για ένα κύκλωμα στο μπάσκετ από το 2016;

–Μ. Αντωνοπούλου: Αφού το ξεκινάτε έτσι, να το συνεχίσω. Ο κύριος Αυγενάκης γιατί δημιούργησε αυτές τις συνθήκες για να μπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρόεδρος και όχι άλλος, με διάφορες φαιδρές αιτιολογίες; Εκείνος δημιούργησε το καθεστώς και απέκλεισε ανθρώπους, δήθεν επειδή ήταν πιο μεγάλοι σε ηλικία, για να μπορέσει να μπει ο εκλεκτός του Μαξίμου.

-Α. Σδούκου: Δείξτε λίγη σοβαρότητα στην αντιπολίτευση που κάνετε.

–Μ. Αντωνοπούλου: Δεν ήθελα να ξεκινήσω επιθετικά Δευτέρα πρωί. Πάμε όμως.

–Ν.Υποφάντης: Ποιος είναι ο εκλεκτός του Μαξίμου; Γιατί μιλάτε με μισόλογα;

–Α. Σδούκου: Είναι συνήθης τακτική αυτή.

–Μ. Αντωνοπούλου: Λέω αυτό που έχουν καταγγείλει όλοι. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις, λέγοντας, π.χ., ότι ο κ. Βασιλακόπουλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος λόγω ηλικίας.

–Α. Σδούκου: Δηλαδή ήθελε να βάλει κάποιον άλλον; Αυτό λέτε, κυρία Αντωνοπούλου; Είστε με τα καλά σας;

–Μ. Αντωνοπούλου: Θα δούμε.

–Α. Σδούκου: Βγάζετε τέτοια συμπεράσματα αυθαίρετα; Αυτή είναι η αντιπολίτευση; Αυτός είναι ο κ. Τσίπρας;

–Μ. Αντωνοπούλου: Αυτοί είμαστε.

–Α. Σδούκου: Ο ίδιος και απαράλλακτος. Συκοφαντία, λάσπη.

–Μ. Αντωνοπούλου: Το έκανε ο κ. Αυγενάκης ή όχι;

–Ν. Υποφάντης: Δεν μας λέτε ποιος είναι ο εκλεκτός του Μαξίμου.

–Α. Σδούκου: Έχετε κάποια απόδειξη ότι η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο ορισμού των διοικήσεων και το χρόνου συνιστά εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο;