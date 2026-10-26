Στην ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης απευθύνθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στην Αστόρια για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με αναφορές στην εθνική επέτειο, τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά και τις ελληνικές θέσεις για τα ζητήματα της περιοχής.

«Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μεγάλη», ανέφερε ο υπουργός, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όσους, όπως είπε, επιβουλεύονται τη χώρα, οι οποίοι «δεν θα βρουν ποτέ τον εύκολο δρόμο».

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο Έπος του ’40 και διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, δύο ημέρες πριν από την εθνική επέτειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα «όχι» που διαμόρφωσαν την πορεία της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμά τους πρέπει να μεταφέρεται σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα σήμερα λέει με υπερηφάνια ότι έχει δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό».

Η αναφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του είχε και η συμφωνία για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η συμφωνία διασφαλίζει «στο διηνεκές» τον ορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής.

Επιπλέον, συνεχάρη την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για την ενότητά της, μετά τις εκλογικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με επίκεντρο τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας για τον Οκτώβριο.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να παρέμβει σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο κοινής δήλωσης με άλλες χώρες της περιοχής που υποστηρίζουν τις ελληνικές θέσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.