Η Ανατολική Μεσόγειος και η ευρύτερη γεωγραφική ζώνη της Μέσης Ανατολής βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης και πολυεπίπεδης διπλωματικής κινητικότητας από την πλευρά της Αθήνας.

Ο πρωθυπουργός, εφαρμόζοντας μια στρατηγική ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, επιδιώκει σταθερά την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, τη θωράκιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και την εμπέδωση ισχυρών συμμαχιών με κομβικούς δρώντες του αραβικού κόσμου.

Μέσα από ένα μπαράζ επαφών και συναντήσεων κορυφής, η ελληνική διπλωματία στέλνει ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας, ασφάλειας και προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, απαντώντας αποτελεσματικά σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού.

Η χθεσινή, εξαιρετικά κρίσιμη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία αποτελεί την πιο πρόσφατη και ηχηρή απόδειξη αυτής της στρατηγικής. Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού στο Ριάντ με τον πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν, επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο και το βάθος των διμερών στρατηγικών σχέσεων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στην άμυνα, την ασφάλεια και την ενέργεια. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτέλεσε η επίσημη επιβεβαίωση της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στο Βασίλειο, μια κίνηση που υπογραμμίζει την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Σαουδική Αραβία και τη συνεισφορά της στην περιφερειακή σταθερότητα. Η Αθήνα λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος και ως γέφυρα, συνδέοντας την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας με τον αραβικό κόσμο.

Παράλληλα, το διπλωματικό κρεσέντο της χώρας επεκτείνεται με εξίσου εντυπωσιακούς ρυθμούς στο μέτωπο των σχέσεων με το Κάιρο. Η πρόσφατη ανακοίνωση για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, με σκοπό την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της μεταξύ τους Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), αποτελεί ορόσημο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της ιστορικής συμφωνίας του 2020, αποδεικνύοντας ότι οι δύο χώρες επιθυμούν την πλήρη νομική κατοχύρωση των θαλασσίων ζωνών τους με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Όπως τόνισε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, απέναντι σε αναθεωρητικές διεκδικήσεις γειτόνων που στερούνται ερείσματος, η Ελλάδα απαντά με νομικά δεσμευτικές συμφωνίες και ισχυρές συμμαχίες. Παράλληλα, η ιστορικής σημασίας συμφωνία για τη Μονή Σινά, που επιτεύχθηκε με την προσωπική συμβολή του Προέδρου αλ Σίσι, αναδεικνύει τους ισχυρούς πολιτισμικούς και αδελφικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο πρωτεύουσες.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη θεωρείται και η χθεσινή δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο χαρακτήρισε «προκλητική» την ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Λιβύης, επισημαίνοντας ότι έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή και τονίζοντας ότι η αμερικανική θέση επί του ζητήματος δεν έχει αλλάξει.

Για την κυβέρνηση, η ισχυρή διεθνής παρουσία της χώρας αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο για την εγχώρια ευημερία και την ανάπτυξη. Η θωράκιση των συνόρων και η διεύρυνση των συμμαχιών δημιουργούν το ασφαλές περιβάλλον που επιτρέπει την υλοποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, την ψηφιακή μετάβαση και την καθημερινότητα των πολιτών.

Με την επιστροφή του από τις διεθνείς αποστολές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει απρόσκοπτα τις περιοδείες του σε Αθήνα και περιφέρεια. Κι αυτό, γιατί επιμένει στην ανάγκη να διατηρείται μια ζωντανή, άμεση και ειλικρινής επαφή με τους πολίτες, ακούγοντας τις ανησυχίες τους και καταγράφοντας τα προβλήματα κάθε τοπικής κοινωνίας. Η στρατηγική των περιοδειών αποτελεί για τον ίδιο το εργαλείο ώστε οι κυβερνητικές πολιτικές να μην σχεδιάζονται πίσω από κλειστά γραφεία, αλλά να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Από τις συζητήσεις για την ακρίβεια και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, μέχρι τα μεγάλα έργα υποδομής στην επαρχία, η παρουσία του δίπλα στους πολίτες επιβεβαιώνει ότι η ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό έχει ως τελικό στόχο μια πιο δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία στο εσωτερικό.