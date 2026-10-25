Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική, σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, άφησε ο Πάνος Καμμένος, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις, στις μετεκλογικές συνεργασίες και στις προοπτικές των κομμάτων ενόψει των επόμενων εκλογών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να καταλάβει τη δεύτερη θέση στην εκλογική αναμέτρηση.

Ο Πάνος Καμμένος εξαπέλυσε, επίσης, επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε τη σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Καμμένος για Σαμαρά: «Θα εμπλακώ»

Την πρόθεσή του να παρέμβει πολιτικά, εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργήσει νέο κόμμα, εξέφρασε ο Πάνος Καμμένος, επικαλούμενος την πολιτική κρίση του 1993 και την ανατροπή της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

«Θα εμπλακώ, διότι δεν μπορώ να αφήσω τον κ. Σαμαρά ακόμα μια φορά μετά το ’93 που ανέτρεψε τότε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έρθει και να το κάνει πάλι για προσωπικούς του λόγους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο πολιτικής επανεμφάνισης του πρώην υπουργού, συνδέοντάς το άμεσα με τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και τις διεργασίες στον χώρο της κεντροδεξιάς.

Οι επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα και η εκτίμηση για τις εκλογές

Ο Πάνος Καμμένος αποκάλυψε ότι διατηρεί επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει δυνάμεις από τον χώρο της Αριστεράς.

«Μιλάω με τον Τσίπρα και πιστεύω ότι και εκείνος θα προσπαθήσει μετά την πρώτη εκλογή να κάνει αυτή τη μάζωξη της αριστερής πολυκατοικίας. Τουλάχιστον έχει και δεξιά έναν συνομιλητή», ανέφερε.

Παράλληλα, προέβλεψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί δυναμική στις δημοσκοπήσεις, παρότι, όπως είπε, δεν έχει παρουσιάσει ακόμη όλες τις πολιτικές του θέσεις.

«Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πράγμα ότι, ασχέτως των προσπαθειών που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ο Τσίπρας επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του όλα έχοντας μια τέτοια παρουσία δημοσκοπική από την αρχή, θα μπορέσει να επικρατήσει. Γιατί είναι και ο μόνος ο οποίος δίνει κυβερνησιμότητα», δήλωσε.

Η απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός»

Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων αναφέρθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, απαντώντας στον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που, όπως είπε, του έχει αποδώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Βγήκε και είπε εμένα ακροδεξιό, όταν συγκυβέρνησε με τον αρχηγό της νεολαίας της ΕΠΕΝ και υπουργούς από το ΛΑΟΣ. Εγώ είμαι κεντροδεξιός που είμαι σταθερός στις απόψεις μου 30 χρόνια», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τον θεωρεί ακροδεξιό, επαναλαμβάνοντας τον αυτοπροσδιορισμό του ως κεντροδεξιού.

«Ο Τσίπρας δεν θεωρεί ότι εγώ είμαι ακροδεξιός. Εγώ κεντροδεξιός λέω ότι είμαι, θα σας θυμίσω το σποτ που έβγαλα τον Αλέξη να γράφει με το δεξί», είπε.

Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

Ο Πάνος Καμμένος σχολίασε και την υπόθεση της Μαρίας Καρυστιανού, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπήρξε θύμα πολιτικών χειρισμών που, κατά την άποψή του, συνδέονται με τον Αντώνη Σαμαρά.

«Έπεσε θύμα και αυτή του συστήματος Σαμαρά. Της κόλλησαν από δίπλα τον Νίκο Καραχάλιο και τον Νίκο Νικολόπουλο που την οδήγησαν σε δηλώσεις προφανώς γιατί ήθελαν να βγάλουν από τη μέση και να βοηθήσουν τον Σαμαρά. Έτσι λειτουργεί ο Σαμαράς», υποστήριξε.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν τις εκτιμήσεις και τους ισχυρισμούς του πρώην υπουργού, στο πλαίσιο της συνέντευξής του.