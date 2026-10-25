Στο ήθος, την ανθρωπιά και την πολιτική παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του από το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στη διατήρηση της συνοχής του ΠΑΣΟΚ σε δύσκολες συνθήκες.

«Η Φώφη Γεννηματά μάς λείπει πολύ. Μας λείπει το δημιουργικό της πείσμα, που κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, βάζοντας τις βάσεις για να μπορεί να ξαναδιεκδικήσει η παράταξή μας πρωταγωνιστικό ρόλο σήμερα. Μας λείπει το ήθος της, η ανθρωπιά της, η αξιοπρέπειά της. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευγνωμοσύνη, διατηρώντας ζωντανή την πολιτική της παρακαταθήκη», ανέφερε.