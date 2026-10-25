Ένα ταξίδι το οποίο οργανώθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας πραγματοποιεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σαουδική Αραβία.

Με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί αυτή την κρίσιμη διπλωματική αποστολή, η οποία συμπίπτει χρονικά με την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι πάνω από την πρωτεύουσα του Βασιλείου, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η αυθημερόν επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ —η τέταρτη από το 2020— έρχεται σε μια περίοδο όπου οι περιφερειακές ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται βίαια. Παρότι οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι με ορίζοντα μια σύνοδο ΕΕ-Κόλπου που τελικά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, η Αθήνα έκρινε επιτακτική την άμεση πραγματοποίηση του τετ-α-τετ.

Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρίγκιπα Διάδοχο και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εστιάζει σε τρεις κεντρικούς άξονες:

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η αμυντική συνεργασία, με βασικό πυλώνα την ελληνική συστοιχία αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, που είναι εγκατεστημένη στο Γιανμπού από το 2021 για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών του Βασιλείου. Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε πρόσφατα την επέκταση της αποστολής και η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι, παρά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει πρόθεση απόσυρσης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας.

Η ελληνική διπλωματία επιδιώκει τη διατήρηση των ισχυρών στηριγμάτων στον αραβικό κόσμο απέναντι σε αναθεωρητικές βλέψεις και παράνομα σύμφωνα, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, θωρακίζοντας τις θέσεις της μέσω ισχυρών διμερών συμμαχιών.

Το ταξίδι αποτελεί συνέχεια της στενής οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, έναν χρόνο μετά το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αλ-Ούλα. Οι δύο ηγέτες εξετάζουν κοινά project στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και των επενδύσεων, κεφαλαιοποιώντας και το πρόσφατο θετικό κλίμα από τις επαφές με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αμέσως μετά την επιστροφή του από την κρίσιμη αυτή αποστολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει να αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη (ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου), προκειμένου να προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας.