Με λόγια αγάπης και συγκίνησης για τη μητέρα του, Φώφη Γεννηματά, μίλησε ο γιος της, Γιώργος Γεννηματάς – Τσούνης, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελείται το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατό της.

Στη δήλωσή του, ο γιος της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις αξίες που, όπως τόνισε, χαρακτήριζαν τη ζωή και την πολιτική της διαδρομή: την ανθρωπιά, την ηθική και την αξιοπρέπεια.

«Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το παράδειγμά της αποτελεί μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη για την οικογένειά της.

Αναλυτικά, η δήλωση του Γιώργου Γεννηματά – Τσούνη:

«Σήμερα τιμούμε με αγάπη και συγκίνηση τη μνήμη της μητέρας μας, Φώφης Γεννηματά, μιας γυναίκας που με το παράδειγμά της έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο σε τρεις σπουδαίες αξίες: την ανθρωπιά, την ηθική και την αξιοπρέπεια. Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας και η αξιοπρέπεια, ηθική και ανθρωπιά που έδειξε τόσο στην πολιτική όσο και στη ζωή της θα είναι για πάντα μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη. Ευχαριστώ πολύ».