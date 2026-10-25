Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2021, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Το μνημόσυνο για την αείμνηστη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τελείται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, στο μνήμα της έφτασαν ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, και ο γιος της, Γιώργος Γεννηματάς – Τσούνης, οι οποίοι άφησαν λουλούδια στη μνήμη της.

Το «παρών» στο μνημόσυνο αναμένεται να δώσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η προσωπική μάχη με τον καρκίνο και η αγωνία για τα παιδιά της

Η Φώφη Γεννηματά είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού το 2008, σε μια περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αναπτύξει σημαντική πολιτική και επαγγελματική δραστηριότητα. Η δική της περιπέτεια υγείας είχε προηγηθεί από τις απώλειες των γονιών της, οι οποίοι πέθαναν από την ίδια ασθένεια με διαφορά μόλις επτά μηνών, το 1993 και το 1994.

Η μητέρα της, Κάκια Βέργου, και ο πατέρας της, Γιώργος Γεννηματάς, έφυγαν από τη ζωή αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην ίδια και στην οικογένειά της. Η εμπειρία αυτή είχε επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη δική της διάγνωση, αλλά και τον φόβο για το μέλλον των παιδιών της.

Σε συνέντευξή της στον Alpha, τον Ιούνιο του 2020, είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για την αγωνία που ένιωθε ως μητέρα: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκέφτεσαι ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα».

Η ίδια είχε περιγράψει και την ταχύτητα με την οποία επέστρεψε στις υποχρεώσεις της μετά την πρώτη διάγνωση. Όπως είχε αναφέρει, διαπίστωσε το πρόβλημα το Σάββατο, χειρουργήθηκε τη Δευτέρα και το επόμενο Σάββατο βρισκόταν σε συνέδριο, μιλώντας από το βήμα.

Παρά τη σοβαρή δοκιμασία, συνέχισε την πολιτική της πορεία, ενώ παράλληλα μιλούσε δημόσια για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Οι τελευταίες ημέρες και η απώλεια που συγκλόνισε την Ελλάδα

Τον Οκτώβριο του 2021, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και η Φώφη Γεννηματά εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Στις 25 Οκτωβρίου 2021, στις 12:04 το μεσημέρι, άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 56 ετών.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, με τον πολιτικό κόσμο να αποχαιρετά μια γυναίκα που είχε συνδέσει το όνομά της με το ΠΑΣΟΚ και την προσπάθεια ανασυγκρότησης της δημοκρατικής παράταξης.

Μία από τις πιο συγκινητικές λεπτομέρειες των τελευταίων ημερών της ήταν ότι είχε γιορτάσει στο νοσοκομείο τα 17α γενέθλια του γιου της, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της.

Πίσω από την πολιτικό που βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής, υπήρχε μια μητέρα τριών παιδιών, της Αιμιλίας, της Κατερίνας και του Γιώργου, η οποία ήθελε να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά της.

Η προσωπική της περιπέτεια δεν ήταν μια εύκολη ιστορία αδιάκοπης δύναμης. Ήταν μια δύσκολη ανθρώπινη εμπειρία, την οποία επέλεξε να μοιραστεί δημόσια, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρο εντοπισμό της ασθένειας.

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Η παρακαταθήκη της συνδέθηκε και με την προσπάθεια ενίσχυσης της πρόληψης. Το 2022 παρουσιάστηκε το εθνικό πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», το οποίο προσφέρει δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού σε γυναίκες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η πρωτοβουλία έδωσε το όνομά της σε μια δράση δημόσιας υγείας που αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, ενός ζητήματος για το οποίο η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά μέσα από τη δική της εμπειρία.

Η πολιτική διαδρομή και όσα άφησε πίσω της

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό της, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα είχε εξελιχθεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αν η Φώφη Γεννηματά είχε συνεχίσει να βρίσκεται στην ηγεσία του. Η πολιτική της πορεία περιλάμβανε δύσκολες αναμετρήσεις, επιλογές που κρίθηκαν με διαφορετικούς τρόπους και την προσπάθεια να διατηρήσει ενεργό τον ρόλο της παράταξης σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών.

Η αποτίμηση της παρουσίας της δεν περιορίζεται στην προσωπική μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η Φώφη Γεννηματά υπήρξε πολιτικός με συγκεκριμένες θέσεις, πρωτοβουλίες και αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της πολιτικής της κληρονομιάς.

Πέντε χρόνια μετά την απώλειά της, η μνήμη της συνδέεται τόσο με τη δημόσια διαδρομή της όσο και με την ειλικρίνεια με την οποία μίλησε για μια βαθιά προσωπική δοκιμασία. Μια διαδρομή που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ΠΑΣΟΚ και για όσους θυμούνται τη μάχη που έδωσε μέχρι το τέλος.