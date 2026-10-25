Στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζουν με προσοχή τα ευρήματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων και καταστρώνουν βήμα βήμα την στρατηγική τους.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σταθερό και καθαρό προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης και αυτό που προσπαθούν είναι να επιτύχουν τον στόχο της αυτοδυναμίας καθώς θεωρού ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών.

Και μπορεί ο στόχος της αυτοδυναμίας να είναι μια δύσκολη εξίσωση, ωστόσο, το γεγονός ότι η διαφορά τους από τα υπόλοιπα κόμματα παραμένει μεγάλη αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να καταπολεμήσουν με όποιο μέσο μπορούν το μεγαλύτερο αγκάθι που είναι το κόστος ζωής και να βελτιώσουν όσο μπορούν την καθημερινότητα.

Καθώς οι δημοσκοπήσεις αποτελούν εκτός από φωτογραφία της στιγμής και χρήσιμο εργαλείο για την χάραξη πολιτικής, κυβερνητικά στελέχη κινούνται σε δυο κατευθύνσεις:

Η μια είναι η ανάγκη επιτάχυνσης της παραγωγής έργου στην καθημερινότητα, και η άλλη μια ευκαιρία να καταδείξουν τις αδυναμίες των αντιπάλων τους.

Καθώς οι πολίτες στην πλειοψηφία τους προβλέπουν ότι μπορεί να χρειαστούν διπλές κάλπες, το Μέγαρο Μαξίμου θα χρησιμοποιήσει τον στόχο της αυτοδυναμίας ως το απόλυτο δίλημμα προς τους αναποφάσιστους και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του, προκειμένου να πετύχει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Οι τρεις άξονες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πρόσφατα, κατά την ομιλία του στα Βριλήσσια, ότι η αυτοδυναμία αποτελεί πολιτικό μονόδρομο.

Όπως εξηγούν και συνεργάτες του δεν είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα αλλά η μόνη λύση σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας που η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία όπως σήμερα μπορεί να λαμβάνει άμεσα αποφάσεις.

Η στρατηγική της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές, θα κινηθεί πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

Δίλημμα «Σταθερότητα ή Αβεβαιότητα»: Η κυβερνητική ρητορική θα επικεντρωθεί στο ότι η χώρα χρειάζεται ένα «σταθερό χέρι στο πηδάλιο» για να αντιμετωπίσει τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές κρίσεις. Η αυτοδυναμία θα παρουσιάζεται όχι ως μια κομματική ανάγκη, αλλά ως εθνική προϋπόθεση για την αποφυγή της ακυβερνησίας.

Ανάδειξη του κατακερματισμού της αντιπολίτευσης: Με δεδομένο ότι η ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση χωρίς να διαμορφώνουν μια ενιαία ή πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το Μαξίμου θα επιτεθεί στα κόμματα αυτά για «στείρα άρνηση». Παράδειγμα αποτελεί η κριτική για τη στάση τους σε εθνικές πρωτοβουλίες ή νομοσχέδια με κοινωνικό πρόσημο, όπως πρόσφατα με την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανήλικους, ώστε να αναδειχθεί η έλλειψη κυβερνησιμότητας της αντιπολίτευσης.

Δημοσιονομική σοβαρότητα έναντι «παροχολογίας»: Η κυβέρνηση θα επιμείνει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων (όπως η φοροδιαφυγή, το στεγαστικό και η στήριξη των ευάλωτων), αποκλείοντας όμως προεκλογικές παροχές που θα έθεταν σε κίνδυνο τη σταθερότητα. Ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να τονίζει ότι «δεν θα μοιράσει χρήματα που δεν υπάρχουν», επιδιώκοντας να κερδίσει τη μάχη της αξιοπιστίας απέναντι στις υποσχέσεις των αντιπάλων του.