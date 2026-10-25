Οκτώ μήνες μετά τη νομοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να αποδίδουν καρπούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συνολικά 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, όταν για πρώτη φορά η κυβέρνηση και το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, έπειτα από επτά μήνες διαβουλεύσεων. Τον Φεβρουάριο του 2026 η Συμφωνία έγινε νόμος, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ευκολότερη επέκταση των συμβάσεων και επαναφορά της πλήρους μετενέργειας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται άμεσα, καθώς, από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, έχουν υπογραφεί 10 κλαδικές, 6 ομοιοεπαγγελματικές, 144 επιχειρησιακές συμβάσεις και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αυξήσεις και επιδόματα σε πετρελαιοειδή και τσιμεντοβιομηχανία

Χαρακτηριστικές είναι οι δύο πιο πρόσφατες συμφωνίες στους κλάδους της εμπορίας πετρελαιοειδών και της τσιμεντοβιομηχανίας.

Στα πετρελαιοειδή, η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει άμεση αύξηση μισθών κατά 4% το 2026 και συνολική αύξηση 11% έως το 2028, καθώς και πρόσθετες παροχές, όπως επίδομα σπουδών και επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ύψους 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί. Εφόσον η σύμβαση επεκταθεί, οι προβλέψεις της θα καλύπτουν περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους.

Αντίστοιχα, στην τσιμεντοβιομηχανία προβλέπονται τέσσερις αυξήσεις μισθών για το 2025 και το 2026 που ξεπερνούν το 5,5% σε ετήσια βάση, προσαύξηση προϋπηρεσίας έως 55%, ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, καθώς και φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ για πρώτη φορά.

Διευρυμένη κάλυψη σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον επισιτισμό και στα ζαχαρώδη προϊόντα. Στον επισιτισμό, περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση που προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, έως και 19,6% υψηλότερους από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και πρόσθετα επιδόματα. Στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, η επέκταση της σύμβασης διεύρυνε την κάλυψη από 6.000 σε 23.000 εργαζόμενους, με προβλεπόμενες αυξήσεις και πρόσθετες παροχές.

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση και τα επόμενα βήματα

Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί τον βασικό στόχο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και συγκεκριμένα της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως και των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Η πρωτοβουλία έχει λάβει και ευρωπαϊκή αναγνώριση, με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου να χαρακτηρίζει την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη». Από την πλευρά της, η υπουργός έχει επισημάνει ότι η Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερους όρους εργασίας.

Με τις πρώτες 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να έχουν ήδη υπογραφεί, το ζητούμενο πλέον είναι η συνέχιση αυτής της δυναμικής και η επέκταση περισσότερων συμβάσεων, ώστε ακόμη μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων να επωφεληθεί από αυξημένες αποδοχές και ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης.