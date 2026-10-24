Αυστηρή ανακοίνωση-απάντηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και σε Τούρκους αξιωματούχους εξέδωσε το Υπουργείου Εξωτερικών, μετά τις αναφορές για τη μειονότητα της Θράκης και τον διορισμό Μουφτήδων.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και τονίζει ότι η Συνθήκη της Λωζάννης είναι σαφής σε ό,τι αφορά τη μειονότητα στη Θράκη, την οποία χαρακτηρίζει «θρησκευτική».

Η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών:

«Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, είναι σαφής: πρόκειται για θρησκευτική μειονότητα. Ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν. Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας.

Με τον νόμο 4964/2022, η Ελλάδα θέσπισε μια σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των Μουφτήδων, με τη συμμετοχή μελών της ίδιας της Μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και κατοχυρώνοντας τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος. Η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων προϋποθέτει, πρωτίστως, συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.

Η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν μπορεί, όμως, να γίνεται επιλεκτική επίκλησή της ούτε να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους. Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών, με καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου».