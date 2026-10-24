Αιχμηρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok, παρουσιάζοντας με σύντομα αποσπάσματα τις εξελίξεις της εβδομάδας και προτείνοντας στους ακολούθους του να δουν την ταινία «Ο Νονός».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε με ειρωνική διάθεση τη νέα αυτή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, συνδέοντάς την τόσο με τη συγγραφική του δραστηριότητα όσο και με τις πολιτικές του επιλογές.

«Μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να χρεώσει στην κυβέρνηση υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες αρχές επί των ημερών της. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών και υποστήριξε ότι τον τελευταίο λόγο στις δικαστικές υποθέσεις πρέπει να έχει η Δικαιοσύνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε, επίσης, επίθεση στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας αναφορές στον τρόπο με τον οποίο, κατά τον ίδιο, αντιμετωπίζονταν τότε οι δικαστικές υποθέσεις.

Κλείνοντας, επέλεξε να συνεχίσει στο ίδιο κινηματογραφικό ύφος, προτείνοντας στον Αλέξη Τσίπρα μια διαφορετική ταινία: «Υπάρχει και φιλότιμο», ως αιχμηρό σχόλιο για τα πολιτικά πεπραγμένα του πρώην πρωθυπουργού.