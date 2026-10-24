Ως μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη συμφωνία με την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά, σε δήλωσή του το Σάββατο (24.10.2026).

Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη δήλωσή του σημειώνει πως «η σημερινή μέρα είναι ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας. Τη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού».

Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου.

Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah el-Sisi, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση κατέστησε δυνατή τη συμφωνία αυτή, όπως επίσης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, με τον οποίο μας συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη.

Είναι η σημερινή συμφωνία η επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

Είναι όμως η σημερινή μέρα και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας. Τη συμφωνία αγκάλιασαν και στήριξαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας. Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού.

Η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας».