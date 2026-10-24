Κάθε Σάββατο θα προτείνει και από μία ταινία, εν είδει σχολίου της επικαιρότητας, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Προτεινόμενη, για αυτήν την εβδομάδα, ταινία, ο «Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η ανάρτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

«Έχετε ακούσει τη φράση ‘Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες’;

Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας. Με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική.

Είναι;», διερωτάται και συνεχίζει με την επισήμανση ότι «τη βδομάδα που πέρασε είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις».

Στο σημείο αυτό, παραθέτει κάποιους τίτλους από τις ειδήσεις:

«Ξεκίνησε μια υπόθεση φοροδιαφυγής μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης»

«Καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ»

«Επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία έλαβε εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα». Τούτων δοθέντων, καταλήγει, «δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!».