Στη δυνατότητα να μετατραπεί η δημόσια ακίνητη περιουσία σε προσιτή στέγη για τους πολίτες εστιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνδέοντας την αξιοποίησή της με την ανάγκη αποκλιμάκωσης των ενοικίων.

Μέσα από βίντεο στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσιάζει τις προτάσεις του κόμματός του και ασκεί κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για το στεγαστικό.

Ως αφετηρία της παρέμβασής του επιλέγει ένα ακίνητο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια. Υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο κτήριο θα μπορούσε να στεγάσει κοινωνικές κατοικίες, αυξάνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για όσους αναζητούν σπίτι με χαμηλότερο μίσθωμα. Αντί αυτής της αξιοποίησης, σημειώνει, προκρίθηκε η παραχώρησή του σε ιδιώτη.

@nikos.androulakis Τι σχέση έχει ένα κτίριο στην Ομόνοια με το ενοίκιό σου; Μεγαλύτερη απ' όση φαντάζεσαι. Η στεγαστική κρίση έχει λύσεις. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

«Τι σχέση έχει ένα ακίνητο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια με το ενοίκιό σου;», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ερώτημα πάνω στο οποίο αναπτύσσει το επιχείρημά του.

«Το Δημόσιο έχει ακίνητη περιουσία αναξιοποίητη σε όλη την Ελλάδα όπως το ακίνητο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια. Σκέψου αν αυτό το κτήριο γινόταν κοινωνικές κατοικίες τι θα είχαμε; Προσιτές κατοικίες με χαμηλότερα ενοίκια και περισσότερη προσφορά ακινήτων. Η κυβέρνηση όμως επέλεξε να το δώσει σε ιδιώτη για να παίρνει ένα μικρό ενοίκιο», προσθέτει.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συνδυάζει τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών με παρεμβάσεις για την επιστροφή κλειστών διαμερισμάτων στην αγορά. Στις προτεραιότητες που περιγράφει ο πρόεδρος του κόμματος περιλαμβάνονται φορολογικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες, περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου καταγράφεται κορεσμός, κατάργηση της Golden Visa και ανώτατο όριο στις αυξήσεις των ενοικίων.

Ο ίδιος προβάλλει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις στεγαστικές ανάγκες της νέας γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται και στο GenRent, μέσω του οποίου το κόμμα προτείνει τη διάθεση 40.000 νέων και ανακαινισμένων κατοικιών.

«Αυτές οι επιλογές είναι λανθασμένες και πρέπει ν’ αλλάξουν, όχι με υποσχέσεις αλλά με θέσεις: με 40.000 νέες και ανακαινισμένες κατοικίες μέσω GenRent, με άνοιγμα κλειστών ακινήτων χρησιμοποιώντας φορολογικά κίνητρα, με περιορισμό της βραχυχρονίας μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές, με κατάργηση της Golden Visa και με πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων. Για μία χώρα που χωρά τη ζωή και τις ανάγκες των πολιτών της, ιδιαίτερα των νέων», καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.