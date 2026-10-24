Περισσότερες από 2.000 νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από τα 186 επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» (Β’ κύκλος) και «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα» (Δ’ κύκλος) που αξιολογήθηκαν μέσα σε 90 ημέρες από την γενική γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου ενώ επισημαίνεται ότι «η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με συνέπεια, ταχύτητα, διαφάνεια στην υλοποίηση του προγραμματισμού που έχει θέσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων».

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων στα δύο καθεστώτα ανέρχεται σε 723,6 εκατ. ευρώ.

Στο καθεστώς «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» περιλαμβάνονται 69 επενδυτικά σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Από αυτά, τα 54 αφορούν τον τομέα της Μεταποίησης και τα 15 τον τομέα του Τουρισμού. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε 328.074.227,22 ευρώ, ενώ οι ενισχύσεις ανέρχονται σε 186.499.950,68 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 117.297.473,40 ευρώ αφορούν ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης και τα 69.202.477,28 ευρώ ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής.

Στο καθεστώς «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα» περιλαμβάνονται 117 επενδυτικά σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε 395.539.075,70 ευρώ και οι ενισχύσεις σε 205.506.215,94 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 122.481.476,82 ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και τα 83.024.739,12 ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία νέων, βιώσιμων και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, κάτι που υλοποιούμε με απόλυτη συνέπεια στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται μέσα από τα 186 επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, στα καθεστώτα Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης και Μεταποίηση. Όπως έχουμε δεσμευτεί και υλοποιούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με απόλυτη συνέπεια και ταχύτητα, η αξιολόγηση των σχεδίων ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 90 ημέρες, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στηρίζουμε τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, ρίχνουμε όλο το βάρος στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, αξιοποιούμε τις δυνατότητες των τοπικών οικονομιών και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες παραγωγικές δραστηριότητες και σταθερές θέσεις απασχόλησης, ώστε τα νέα παιδιά να μείνουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους. Αυτό το σχέδιο κάνουμε πράξη με τον Αναπτυξιακό Νόμο».