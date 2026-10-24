«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το νέο στυγερό έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον χριστιανών στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Η τρομοκρατική επίθεση στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια επικηδείου τελετής, αποκαλύπτει τις δόλιες προθέσεις των ειδεχθών δολοφόνων. Σκορπώντας αδιάκριτα τον θάνατο, στοχεύουν στην κατατρομοκράτηση των χριστιανών και την εκδίωξή τους από τις ιστορικές τους εστίες. Ανάλογη πρακτική που επί μακρόν ακολουθούν και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση του πληθυσμού των χριστιανών μέσα στο ίδιο το λίκνο του χριστιανισμού».

Αυτά τονίζει ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δήλωσή του για την τρομοκρατική επίθεση στην ορθόδοξη εκκλησία της Ιορδανίας, με τουλάχιστον επτά νεκρούς και περισσότερους από σαράντα τραυματίες.

«Ως ΔΣΟ, αυτές τις δραματικές στιγμές», προσθέτει ο κ.Χαρακόπουλος, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε δίπλα στον φίλο ιορδανικό λαό, μιας χώρας που έμπρακτα έχει αποδείξει ότι σέβεται την ελευθερία του θρησκεύεσθαι αλλά και τη χριστιανική παράδοση. Η Ιορδανία, αναμφίβολα, συνιστά πρότυπο ειρηνικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταραχθεί. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, το οποίο, με τη σοφία των αιώνων ως φάρος της Ορθοδοξίας στους Αγίους τόπους, θα υπερνικήσει και αυτήν την κρίση, εμψυχώνοντας το πλήρωμα της δοκιμαζόμενης Εκκλησίας. Στους συγγενείς των δολοφονημένων από τα πυρά των τρομοκρατών εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».