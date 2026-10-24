Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του οργάνου για τον μήνα Οκτώβριο.

Το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει δύο ανοικτές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του, συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres, καθώς και συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια, στην οποία θα προεδρεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει στην ανοικτή συνεδρίαση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα «Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις».

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα προεδρεύσει σε δεύτερη ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου, αυτή τη φορά με αντικείμενο «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια». Την ίδια ημέρα θα προεδρεύσει και σε παράλληλη εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με την UNESCO και την UN Women και εντάσσεται στην ίδια θεματική.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres.

Η παρουσία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας στη Νέα Υόρκη κορυφώνεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όταν ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας με αντικείμενο τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια. Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί σε εορταστική εκδήλωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.