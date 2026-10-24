Στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια και την αύξηση των τιμών στα καύσιμα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο». Αναγνωρίζοντας ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος για τους πολίτες, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τα μέτρα στήριξης και το 2027, επισημαίνοντας πως έχουν προβλεφθεί επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

«Είναι ένας δύσκολος χειμώνας, τον οποίο θα το παραδεχτώ, και απαιτεί σύνθετες αποφάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει αρκετά εργαλεία για την ελάφρυνση των νοικοκυριών.

«Θα συνεχίσουμε τη στήριξη και το 2027. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε προϋπολογίσει 200 εκατομμύρια επιπλέον για έκτακτες ανάγκες και προφανώς όσο εκτείνεται αυτή η κρίση εμείς θα είμαστε εδώ. Μάλιστα, να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Σχοινά, και με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, παρουσιάσαμε και το My Diesel, την παροχή στην αντλία 51 λεπτών ανά λίτρο για να στηριχτούν και οι αγρότες μας χωρίς να ταλαιπωρούνται.

»Έχει γίνει μια μεγάλη προεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Προσωπικά μάλιστα διαβουλεύτηκα και με τους βενζινοπώλες, τους οποίους δημόσια θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτή τη συνεισφορά τους, γιατί μας έχουν βοηθήσει καίρια να κρατηθούν και οι τιμές, αλλά και να πάει να γίνει η δράση στην αντλία. Είναι μια πολυπαραγοντική προσπάθεια».