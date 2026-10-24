Για τις ραγδαίες εξελίξεις και την υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων στο μπάσκετ, τοποθετήθηκε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Αυτό που έχουμε να κάνουμε ως πολιτεία είναι να κλείσουμε τις πληγές, να εξυγιάνουμε τον χώρο και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα, τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Επειδή όλο αυτό έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη του θεσμού και θα έχουμε συνέπειες οι οποίες θα αμφισβητούν αποτελέσματα, αγώνες, όλο αυτό πρέπει να εξεταστεί, οπότε από την Τρίτη και μετά θα τοποθετηθώ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.

«Δεν μπορώ να επιβάλλω. Μπορώ να υποδείξω. Την Τρίτη που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, θα τοποθετηθώ», ξεκαθάρισε ο υπουργός Αθλητισμού.

«Μπορώ να υποδείξω πού πρέπει να πάμε για να εξυγιανθεί ο χώρος, να υπάρχει ανακούφιση, να υπάρχει ανάσα και επόμενη μέρα. Την ανακούφιση ότι υπάρχει πολιτεία που περιφρουρεί τον αθλητισμό και κανένας δεν μπορεί να τον αμαυρώσει. Κι αν το αμαυρώνει, αυτό σύντομα θα βγει στην επιφάνεια», προσέθεσε.

Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στην πρώτη καταγγελία που έφτασε στο υπουργείο Αθλητισμού από την ΚΑΕ Μαρούσι τον Απρίλιο του 2026.

«Όσον αφορά τα αντανακλαστικά και την αντίδραση της πολιτείας ήταν ακέραια σε βαθμό που δεν πίστευε κανένας. Ακαριαία, έφυγαν από το γραφείο μου και πήγαν στις δύο θεσμικές αντηρίδες του υπουργείου Αθλητισμού. Η μία λοιπόν καταγγελία πήγε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και η άλλη πήγε στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α. και οι δύο έκαναν αμέσως το καθήκον τους», είπε αρχικά ο κ. Βρούτσης και προσέθεσε πως η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. δια μέσου του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αθλητισμού έστειλε στον Αθλητικό Εισαγγελέα τις καταγγελίες.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών του υπουργείου Αθλητισμού», τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στο πόρισμα της ΕΕΑ για τη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με την ομάδα του Προμηθέα Πάτρας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

«Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, παρότι έχει δεχθεί μηνύσεις από τον κ. Λιόλιο, τοξικά δημοσιεύματα, αντέδρασε, έβγαλε πόρισμα, καταδίκασε. Δια μέσου αυτής της καταγγελίας έβαλε πρόστιμα στον Προμηθέα και καταδίκασε και τον κ. Λιόλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό είναι εκτός δικογραφίας. Αφορά πράγματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Δεν παρεμβαίνω. Είναι παλιά αυτά γνωστά ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε επίσης στα άλλα μέτρα που έχει πάρει το υπουργείο μετά τις καταγγελίες. «Τα μέτρα που πήραμε ήταν πρώτον να στείλουμε οικονομικό έλεγχο δια μέσω του υπουργείου Οικονομικών στα οικονομικά της ΕΟΚ. Δεύτερον, ζήτησα από την Επιτροπή Αρχής Διαφάνειας στην ανεξάρτητη αρχή να κάνει έλεγχο και τρίτον, πάγωσα τη χρηματοδότηση προς την Ομοσπονδία και όχι προς τα σωματεία».

Ανέφερε πως «τα 773 σωματεία θα πάρουν τα λεφτά τους κανονικά. Στην Ομοσπονδία το κάναμε για συγκεκριμένους λόγους, συμβολικούς και ουσιαστικούς. Όταν βλέπεις τέτοια φαινόμενα, δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το κράτος όλα τα λεφτά που οφείλει να δώσει δια μέσου της τακτικής επιχορήγησης. Θα γίνουν οι έλεγχοι και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Άρα τα εργαλεία μας τα αξιοποιήσαμε όλα. Αντιδράσαμε, δείξαμε αντανακλαστικά και τώρα πάμε στην επόμενη μέρα. Από την Τρίτη θα υπάρχουν από μένα προσπάθειες, κατευθύνσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όχι επιβολής, γιατί υπάρχει το αυτοδιοίκητο».

«Γίνονται συχνά τακτικοί έλεγχοι από το υπουργείο Οικονομικών, από την Επιτροπή, από την Αρχή διαφάνειας. Εγώ διέταξα να γίνουν έκτακτοι και έφτιαξα νέους κανονισμούς επειδή διαπιστώνω και εγώ ορισμένα πράγματα. Κρατικό χρήμα δίνεται. Ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου και περιφρούρησης της χρηστής διοίκησης. Δεύτερον, επέβαλα να υπάρχουν ορκωτοί ελεγκτές που δεν υπήρχαν για χρηματοδότηση πάνω από 100.000 στις ομοσπονδίες για πρώτη φορά. Αυτές είναι οι κινήσεις που δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση», προσέθεσε.

Σημείωσε πως η ΕΟΚ λαμβάνει «3,2 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από το υπουργείο Αθλητισμού. Τα μισά περίπου είναι από την τακτική επιχορήγηση και τα άλλα μισά είναι από το στοίχημα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να περιφρουρούμε και τη χρηστή διοίκηση όσο μπορούμε. Φυσικά δεν μπορούμε καθημερινά να είμαστε στις οικονομικές συναλλαγές της κάθε ομοσπονδίας, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα με έκαναν και πήρα αυτά τα επιπλέον μέτρα τα οποία είναι μέτρα έκτακτα και τα οποία ήταν στη σωστή κατεύθυνση».

Τόνισε πως «δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί η χειραγώγηση χρηματοδότησης προς κάποιες ομάδες. Εάν αποδειχθεί, θα υπάρχει και προς την ΕΟΚ, δηλαδή προς την ομοσπονδία του μπάσκετ αντίστοιχη περικοπή».

Συμπλήρωσε ότι «η χειραγώγηση έχει μια διπλή ανάγνωση. Είναι το ηθικό υπόβαθρο το οποίο δηλητηριάζει τις αξίες του αθλητισμού. Η παρέμβαση ποιος θα νικήσει. Η άλλη ανάγνωση είναι οικονομικό αντάλλαγμα. Δηλαδή επηρεάζω ένα αποτέλεσμα και επενδύω σε ένα στοίχημα για να πάρω λεφτά».