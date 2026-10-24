Συνάντηση με τη Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά-Μήλα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, Θεοφάνη Ματσόπουλο, τη στρατιωτική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τον Κεντρικό Λιμενάρχη Ραφήνας πραγματοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποσυμφόρηση του λιμανιού και του αστικού ιστού της Ραφήνας, μέσα από ρυθμίσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τη χωρητικότητα του λιμένα και τη ρυμοτομία της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε η κατανομή αναχωρήσεων και αφίξεων, με γνώμονα τη χωρητικότητα του λιμανιού και τις απαιτήσεις ασφαλούς παραμονής των πλοίων.

Εξετάστηκαν επίσης ο αριθμός των πλοίων που θα μπορούν να διανυκτερεύουν στο λιμάνι, καθώς και η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των δρομολογίων με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων χρονικών ζωνών, ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πλοίων, επιβατών και οχημάτων.

Σε ανάρτησή ο κ. Κικίλιας επισήμανε: «Το καλοκαίρι δεσμεύτηκα ότι μετά την τουριστική περίοδο θα ξεκινήσουμε διάλογο για το μέλλον του λιμανιού της Ραφήνας ακούγοντας την τοπική κοινωνία. Αυτή τη δέσμευση κάνουμε πράξη. (…) Στόχος μας είναι να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις για την αποσυμφόρηση του λιμανιού και της πόλης που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ραφήνας».

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, στο πλαίσιο του διαλόγου, θα ακολουθήσει συνάντηση και με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών.