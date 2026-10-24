«Οι δυσκολίες των Γάλλων πολιτών, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, μας θλίβουν» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, επισημαίνοντας πως ως Έλληνες γνωρίζουμε «πόσο επώδυνο είναι να περιορίζονται οι προσδοκίες μιας ολόκληρης γενιάς».

Ο κ. Σκέρτσος, αφού πρώτα εκφράζει τον σεβασμό του στην Γαλλία, υπογραμμίζοντας ότι «μας συνδέουν βαθύτατοι δεσμοί» στη συνέχεια, κάνει τη σύγκριση Ελλάδας και Γαλλίας από το 2019 έως σήμερα, σημειώνοντας ότι τα στοιχεια δείχνουν ότι οι δύο οικονομίες ακολουθούν διαφορετική -και μάλλον αντίστροφη- πορεία.

Με βάση τα απολογιστικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις για το 2026, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι η σωρευτική πραγματική –αποπληθωρισμένη– αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ από το 2019 φτάνει περίπου το 13%, έναντι 6,2% στη Γαλλία, σημειώνοντας δηλαδή υπερδιπλάσια ανάπτυξη στην επταετία 2019-2026 στην Ελλάδα.

Παράλληλα, το ελληνικό δημόσιο χρέος υποχωρεί από το 183,2% του ΑΕΠ το 2019 και την κορύφωση κοντά στο 210% στην πανδημία, στο εκτιμώμενο 136,7% εφέτος, ενώ στη Γαλλία αυξάνεται από το 98,2% στο 119,3%.

Επιπλέον, η Ελλάδα προβλέπεται να διατηρήσει συνολικό πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο όπως υπογραμμίζει, επιτρέπει τη λήψη πρόσθετων παροχών σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Γαλλία αντιμετωπίζει έλλειμμα 5,4% που την αναγκάζει να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών.

Αναφορικά με τους δείκτες της ανεργίας, τον Αύγουστο, η Ελλάδα κατέγραψε χαμηλότερη ανεργία από τη Γαλλία: 7,4% στην Ελλάδα έναντι 8,2% στη Γαλλία ως προς τη γενική ανεργία και 15,6% ανεργία νέων έναντι 20,6% στη Γαλλία. Υπενθυμίζει δε ότι, το 2019, η χώρα μας είχε την υψηλότερη γενική ανεργία και ανεργία νέων στην Ευρώπη, πολύ πιο πάνω από τη Γαλλία εκείνη την εποχή.

Αναφέρει, μάλιστα, μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που αφορούν ειδικά τη νεότερη γενιά στην Ελλάδα όπως: τη διάθεση περισσότερων πόρων στην παιδεία, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται κι άλλοι. Την καθιέρωση μηδενικών φορολογικών συντελεστών στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος από εργασία για τους νέους έως 25 ετών. Την προστασία του πραγματικού χρόνου εργασίας με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στα 1.500 έως 2.500 ευρώ, την κατασκευή νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες και την υλοποίηση προγραμμάτων χαμηλότοκου δανεισμού για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

«Αυτές οι μεταβολές έχουν σημασία για τη ζωή των ανθρώπων» τονίζει ο κ. Σκέρτσος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της αντοχές και ιδιαιτερότητες.

«Η πίεση στη Γαλλία από το αυξανόμενο χρέος, τα υψηλά ελλείμματα και τις δύσκολες επιλογές που αυτά επιβάλλουν μάς θυμίζει κάτι από τη δική μας εμπειρία», σημειώνει, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι παραμένει μια μεγάλη και ισχυρή οικονομία, με ανεξάντλητες δυνάμεις.

Από την άλλη, «η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρότερη, ανερχόμενη οικονομία που προσπαθεί να κλείσει τις πληγές της κρίσης αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα νέες μεγάλες διεθνείς αναταραχές. Ξέρουμε τι σημαίνει να στενεύουν τα περιθώρια μιας χώρας και μαζί τους ο ορίζοντας των νέων της» επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, «ο ορίζοντας αυτός ανοίγει ξανά στην Ελλάδα», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι γίνεται «άνισα και πιο αργά» απ’ όσο χρειάζονται πολλοί συμπολίτες μας. «Η στέγη παραμένει ακριβή, οι μισθοί συχνά δεν επαρκούν και πολλοί νέοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται», συμπληρώνει.

«Δεν είμαστε ακόμη εκεί που πρέπει. Αλλά ανεβαίνουμε», καταλήγει, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε ευθύνη αυτή η πρόοδος να γίνει πιο γρήγορα πραγματική ευκαιρία για κάθε νέο άνθρωπο».