«Η σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας είναι πραγματικά πολύ παλιά ιστορικά και πολύ στενή. Η σχέση αυτή δεν έχει σταματήσει, όμως, στην ιστορία. Συνεχίζεται καθημερινά και έχει ήδη στραφεί προς το μέλλον. Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν δώσει ένα παράδειγμα και πρέπει να συνεχίσουν». Με αυτό το μήνυμα, η νέα Γενική Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου, Σεσίλ Βαλκ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ θέτει το πλαίσιο για την επόμενη ημέρα των ελληνογαλλικών σχέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Από την άμυνα και τις νέες τεχνολογίες έως τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως γέφυρας με τα Βαλκάνια, η ίδια περιγράφει τις προοπτικές μιας σχέσης που, όπως τονίζει, δεν επαναπαύεται στο παρελθόν. «Δεν αρκεί να μείνουμε σε όσα έχουμε κάνει, γνωρίζουμε και αγαπάμε», αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρώτη της συνέντευξη από την ανάληψη των καθηκόντων της, τονίζοντας την ανάγκη η κοινή ιστορία των δύο χωρών να αποκτήσει νέα κεφάλαια για τις επόμενες γενιές.

Για τη Σεσίλ Βαλκ, η σχέση των δύο χωρών είναι μια ζωντανή συνεργασία που εκτείνεται από κοινές ιστορικές αναφορές στο παρελθόν έως τη σημερινή συνεργασία στην άμυνα και τις νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων.

Ανάμεσα στις στιγμές που αναδεικνύουν αυτή τη διαχρονική σύνδεση ξεχωρίζει την επίσκεψή της στο Πολύκαστρο, περίπου έναν μήνα πριν από τη συνέντευξη, για τελετή μνήμης που συνδέεται με το Μακεδονικό Μέτωπο. Εκεί, όπως εξηγεί, τιμήθηκε η κοινή πολεμική δράση των γαλλικών και ελληνικών στρατευμάτων. «Οι δύο στρατοί, ο γαλλικός και ο ελληνικός, πολέμησαν μαζί για την ελευθερία», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η παρουσία των Γάλλων στη Θεσσαλονίκη συνδέθηκε και με την υποστήριξη των έργων που πραγματοποιούνταν για την υποδοχή των στρατευμάτων.

Για την ίδια, όμως, η ιστορική μνήμη έχει αξία όταν συνοδεύεται από ουσιαστική συνεργασία στο παρόν. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται στην ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας στον τομέα της άμυνας. Η συμφωνία υπογράφηκε το 2021 και, όπως σημειώνει, ανανεώθηκε για ακόμη πέντε χρόνια, με την προοπτική να συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2031. Η εξέλιξη αυτή «αποδεικνύει ότι ήδη σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον», τονίζει με έμφαση.

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται η συνεργασία είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη. Η κ. Βαλκ αναφέρεται στη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη γαλλική Mistral AI, η οποία, όπως εξηγεί, έχει προοπτική αξιοποίησης σε υποδομές όπως ο υπερϋπολογιστής «Δαίδαλος» και το εργοστάσιο ΤΝ «Φάρος».

«Και στον τομέα των τεχνολογιών είμαστε μαζί, σε πολύ σύγχρονα πεδία, κοιτάζοντας προς το μέλλον», σημειώνει, επισημαίνοντας πως άμυνα και τεχνολογία αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας σχέσης που συνεχίζει να εξελίσσεται και να αποκτά νέες διαστάσεις.

Θεσσαλονίκη: μια ευρωπαϊκή πόλη με βλέμμα στα Βαλκάνια

Η συζήτηση μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας διπλωματικής αποστολής της. Η Σεσίλ Βαλκ αναγνωρίζει τον ρόλο της ως δεύτερης πόλης της Ελλάδας, αλλά και τη σημασία της για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. «Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη πόλη της Ελλάδας, αλλά, όταν μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, είναι οπωσδήποτε η πρωτεύουσά της», αναφέρει.

Η γεωγραφική της θέση, σε άμεση επαφή με τις χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελεί για την ίδια ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Δεν θεωρεί, ωστόσο, ότι ο βαλκανικός προσανατολισμός της πόλης περιορίζει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της. «Πάντα λένε ότι η Θεσσαλονίκη στρέφει το βλέμμα προς τα Βαλκάνια. Για μένα, όμως, παραμένει μια πολύ ευρωπαϊκή πόλη», σημειώνει.

Πιστεύει, μάλιστα, ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας και ότι έργα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέες πρωτοβουλίες. Κεντρική θέση σε αυτή την προοπτική έχει η συνδεσιμότητα. «Αν μιλήσουμε για τη συνδεσιμότητα, πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε στην Εγνατία Οδό», λέει, αναγνωρίζοντας τη συμβολή γαλλικών εταιρειών στα σχετικά έργα και αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την παρουσία της EGIS.

Η οδική σύνδεση από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους και οι κάθετοι διάδρομοι της, σε μήκος περίπου 900 χιλιομέτρων, δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για την επικοινωνία με τις γειτονικές χώρες, σημειώνει, επισημαίνοντας πως η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η Ευρώπη να ενισχύσει τη θέση της και να μπορεί να συνεργάζεται πιο αποτελεσματικά με τις χώρες της περιοχής. «Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και να γίνουμε πιο δυνατοί ως Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα σε αυτές τις χώρες», υπογραμμίζει.

Σημαντικό ρόλο αποδίδει και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την επέκταση της έκτης προβλήτας. «Ελπίζω ότι αυτή η επέκταση θα είναι πολύ σημαντική, γιατί θα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πιο ουσιαστικών εμπορικών σχέσεων με αυτές τις χώρες, μέσω της Θεσσαλονίκης», αναφέρει. Στόχος, όπως εξηγεί, είναι η πόλη να ενισχύσει τη θέση της ως κόμβος που συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την ευρύτερη Ευρώπη.

Η συνεργασία, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τις υποδομές και το εμπόριο. Η Σεσίλ Βαλκ δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην εκπαιδευτική κινητικότητα, αναφερόμενη στο πρόγραμμα Erasmus+ και στη διεύρυνση της συνεργασίας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Η Θεσσαλονίκη είναι ένα μέρος όπου οι φοιτητές μπορούν να συναντηθούν», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πόλης ως τόπου ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής στη Θεσσαλονίκη φτάνει τις 5.000. «Είναι πάρα πολλοί», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι η παρουσία τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική συνεργασία των χωρών.

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω σε αυτό το μέλλον», τονίζει.

Η επιστροφή σε μια πόλη που αγαπά

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι για τη Σεσίλ Βαλκ απλώς ο τόπος της σημερινής αποστολής της. Είναι μια πόλη στην οποία έχει ήδη ζήσει και εργαστεί, καθώς είχε υπηρετήσει εκεί το 2000 και το 2003, στα πρώτα χρόνια της διπλωματικής της σταδιοδρομίας. «Δεν είναι τυχαίο που επιστρέφω. Το είχα ζητήσει με όλη μου την καρδιά, γιατί έχω δεθεί με αυτή την πόλη και μπορώ να πω ότι την αγαπώ», λέει.

Επιστρέφοντας έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια, βρίσκει μια πόλη που έχει αλλάξει, χωρίς να έχει χάσει τα στοιχεία που την κάνουν ξεχωριστή. Ανάμεσα σε όσα την έχουν χαροποιήσει είναι η λειτουργία του μετρό, ένα έργο που οι κάτοικοι περίμεναν για πολλά χρόνια.

«Χαίρομαι που οι Θεσσαλονικείς έχουν πλέον το μετρό. Είναι πολύ ωραίο και έχει διαμορφωθεί με καλό τρόπο, με καλή αισθητική και με σεβασμό στην προστασία των αρχαιοτήτων», σημειώνει.

Παράλληλα, παρατηρεί τις προσπάθειες ανανέωσης παλαιών κτιρίων και ανάδειξης της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης. «Έχουν γίνει πολλές καλές προσπάθειες για να ανανεωθούν τα παλιά κτίρια και να αναδειχθεί η ιστορική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης», αναφέρει.

Η ίδια θεωρεί ότι η ταυτότητα της πόλης διαμορφώθηκε μέσα από διαφορετικές ιστορικές και πολιτισμικές επιρροές, οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν και να αναδειχθούν, δίνοντας το παράδειγμα της πρόσφατης αποκατάστασης του Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ)

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει για την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης.

«Η πολιτιστική ζωή είναι πολύ ζωντανή. Δεν παύει να υπάρχει κάτι καινούργιο», λέει, περιγράφοντας μια πόλη όπου οι εκδηλώσεις, τα φεστιβάλ και οι πολιτιστικές δράσεις διαδέχονται το ένα το άλλο.

Ξεχωρίζει, επίσης, τη Νέα Παραλία, έναν χώρο που, όπως εξηγεί, αγαπά ιδιαίτερα και όπου βλέπει να πραγματοποιούνται συνεχώς νέες δραστηριότητες. «Μου αρέσει πάρα πολύ η Νέα Παραλία. Βλέπω ότι κάθε Σαββατοκύριακο μπορεί να γίνει κάτι καινούργιο», αναφέρει, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία και στην πινακοθήκη της περιοχής.

Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που θα ήθελε να αλλάξει: η αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Γαλλία και η δυνατότητα προσέλκυσης περισσότερων Γάλλων επισκεπτών. «Θα ήθελα να φέρουμε πολύ περισσότερους Γάλλους τουρίστες», λέει, εξηγώντας ότι οι απευθείας πτήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο είναι περιορισμένες.

«Έχουμε μόνο δύο απευθείας πτήσεις, κάτι που είναι πολύ λίγο», σημειώνει, εκφράζοντας την επιθυμία να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια από την πόλη και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ενισχυθεί η αεροπορική συνδεσιμότητα.

Όπως υπογραμμίζει, είναι σημαντικό οι εταιρείες να αντιληφθούν ότι η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν προορισμό με δυνατότητες και ότι τα οφέλη δεν περιορίζονται στην Αθήνα.

«Δεν αρκεί να μείνουμε σε όσα έχουμε κάνει και αγαπάμε»

Όταν η συζήτηση φτάνει στο αποτύπωμα που θα ήθελε να αφήσει μετά την ολοκλήρωση της θητείας της, η Σεσίλ Βαλκ διευκρινίζει ότι δεν την απασχολεί ιδιαίτερα το αν θα τη θυμούνται. «Δεν είμαι κάποια που νιώθει ότι πρέπει να τη θυμούνται. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία», λέει.

Αυτό που έχει σημασία για την ίδια είναι η συνέχεια και η ανανέωση της ελληνογαλλικής σχέσης. Θέλει οι δύο χώρες να διατηρήσουν τους ισχυρούς δεσμούς τους, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νεότερων γενεών. «Αυτό που θα ήθελα να δω όταν θα φύγω είναι να γραφτεί η ιστορία μας προς το μέλλον και τις καινούργιες γενιές», τονίζει και συμπληρώνει, με σαφή αναφορά στην ανάγκη, η κοινή ιστορική παρακαταθήκη να αποτελέσει αφετηρία και όχι τελικό προορισμό: «Δεν αρκεί να μείνουμε σε όσα έχουμε κάνει», σημειώνει, επισημαίνοντας την ανάγκη για τη δημιουργία νέων κεφαλαίων στην κοινή πορεία των δύο χωρών.

Διπλωματία και πολιτισμός κάτω από την ίδια «στέγη»

Η Σεσίλ Βαλκ έχει στη Θεσσαλονίκη δύο διακριτούς, αλλά αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους: είναι Γενική Πρόξενος της Γαλλίας και διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου. Η ίδια δεν θεωρεί ότι οι δύο ιδιότητες βρίσκονται σε αντίθεση. «Στα γαλλικά λέμε ότι έχουμε δύο καπέλα. Για μένα, όμως, είναι περισσότερο ένα πλεονέκτημα παρά μια δυσκολία», εξηγεί.

Όπως αναφέρει, ο ρόλος της ως διπλωμάτη συνδέεται με την εκπροσώπηση των αξιών της Γαλλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημοκρατία και στην ελευθερία της έκφρασης. «Οι μεγάλες αξίες που έχουμε είναι η δημοκρατία και η ελευθερία της έκφρασης», σημειώνει, εξηγώντας ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθησή τους.

Η δυνατότητα διοργάνωσης συζητήσεων και δημόσιων εκδηλώσεων γύρω από δύσκολα ζητήματα είναι, κατά την ίδια, ουσιαστικό μέρος αυτής της αποστολής. «Δεν συμφωνούμε όλοι και αυτό είναι φυσιολογικό. Πρέπει να συζητάμε και να διαφωνούμε. Έτσι προχωράμε», αναφέρει.

Η ίδια διευκρινίζει ότι, ως διπλωμάτης, δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές απόψεις με τον ίδιο τρόπο που θα το έκανε ένας ιδιώτης. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το Ινστιτούτο δεν μπορεί να φιλοξενεί ανοιχτές συζητήσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες εκφράζουν διαφορετικές ή ακόμη και αντίθετες απόψεις.

«Δεν βλέπω τη διαφωνία ως εμπόδιο», είναι το νόημα της τοποθέτησής της, καθώς θεωρεί ότι ο δημόσιος διάλογος μπορεί να δημιουργήσει χώρο για προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται στη «Νύχτα των Ιδεών» (La Nuits des idées), την πρωτοβουλία που διοργανώνεται από τα γαλλικά πολιτιστικά ιδρύματα σε διάφορες χώρες.

«Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε κι εδώ, στη Θεσσαλονίκη,», λέει, εκφράζοντας την επιθυμία της να διοργανωθούν συζητήσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συναντιούνται και να ανταλλάσσουν απόψεις γύρω από θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Η γαλλική γλώσσα έχει ακόμη πολλά να προσφέρει

Σε μια εποχή κατά την οποία η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί στην επιστήμη, στην επιχειρηματικότητα και στην ψηφιακή επικοινωνία, η κ. Βαλκ θεωρεί ότι η γαλλική εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία και να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες.

«Δεν θα αρνηθώ ότι η αγγλική γλώσσα έχει τη θέση της στον κόσμο», λέει, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η διεθνής χρήση της δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει χώρος για άλλες γλώσσες.

Η γαλλική, όπως εξηγεί, αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας και γνώσης. Αναφέρεται στον αριθμό των 396 εκατομμυρίων ανθρώπων που μιλούν γαλλικά σε ολόκληρο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι η γλώσσα δεν περιορίζεται στην Ευρώπη ή στη Γαλλία.

«Μιλάμε γαλλικά στην Αφρική, στην Αμερική, στην Ευρώπη. Σε πολλές περιοχές του κόσμου», σημειώνει.

Η γνώση της γαλλικής μπορεί να προσφέρει δυνατότητες για σπουδές, έρευνα, επαγγελματική δραστηριότητα και διεθνή συνεργασία. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για τη διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, στον οποίο συμμετέχουν 53 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

«Υπάρχουν πολλές χώρες που δεν είναι γαλλόφωνες, αλλά συμφωνούν μαζί μας και συνεργάζονται για να προωθήσουν τη γλώσσα», επισημαίνει. Η προώθηση της γαλλικής γλώσσας αποτελεί βασικό μέρος της αποστολής τόσο του Γαλλικού Ινστιτούτου όσο και του Γαλλικού Σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Η Σεσίλ Βαλκ αναφέρεται, μάλιστα, στη συμπλήρωση 120 χρόνων λειτουργίας του Σχολείου και στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για την επέτειο. «Είναι μια ευκαιρία να βοηθήσουμε, ώστε να έχουμε καινούργιες γενιές Ελλήνων που μιλούν γαλλικά», σημειώνει.

Η ίδια δηλώνει εντυπωσιασμένη από τη δουλειά των καθηγητών γαλλικής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, παρότι βρίσκεται στην πόλη για λιγότερο από δύο μήνες. «Έχω ήδη δει καθηγητές γαλλικών στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουν εξαιρετική δουλειά, να αγαπούν το αντικείμενό τους και να είναι πολύ δραστήριοι τόσο στα σχολεία όσο και στα πανεπιστήμια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Και με κάνει να πιστεύω ότι έχουμε ακόμη πολύ μέλλον», καταλήγει.

Οι κοινωνικές αναταράξεις στη Γαλλία και τα αιτήματα των νέων

Η συζήτηση περνά στις κοινωνικές αναταράξεις στη Γαλλία, με τη Σεσίλ Βαλκ να ξεκαθαρίζει εξαρχής ότι η διπλωματική της ιδιότητα δεν της επιτρέπει να τοποθετηθεί προσωπικά για τα γεγονότα. «Δεν μπορώ να μιλήσω προσωπικά για το τι σκέφτομαι», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι μπορεί να μεταφέρει τη θέση της γαλλικής πλευράς απέναντι στα περιστατικά βίας.

Όπως εξηγεί, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας έχει καταδικάσει τη βία, ενώ έχουν γίνει συναντήσεις και συζητήσεις με εκπροσώπους των περιφερειών, προκειμένου να εξεταστούν τα γεγονότα και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν.

«Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η βία», σημειώνει, τονίζοντας την ανάγκη να προστατευθούν οι άνθρωποι και οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Ταυτόχρονα, όμως, θεωρεί απαραίτητο να μην παραμεριστούν τα αρχικά αιτήματα των κινητοποιήσεων. «Είναι σημαντικό να μην κρύψει η βία τις αρχικές αιτίες των διαδηλώσεων», επισημαίνει.

Όπως αναφέρει, οι κινητοποιήσεις συνδέονται και με τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων, των μαθητών και των φοιτητών, αλλά και με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής και το κόστος της ενέργειας.

«Το κόστος της ενέργειας δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τη Γαλλία», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι οι δυσκολίες αυτές απασχολούν και άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Η Σεσίλ Βαλκ αναφέρεται επίσης σε μια πλατφόρμα στην οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις και τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είχαν ήδη συμμετάσχει. Η διαδικασία αυτή, όπως εξηγεί, μπορεί να συμβάλει στη συγκέντρωση των αιτημάτων και στην εξέταση συγκεκριμένων μέτρων από την κυβέρνηση.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι όσοι προχώρησαν σε σοβαρές πράξεις βίας πρέπει να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη.

«Οι διαφορές μας μάς ενώνουν και δεν μας χωρίζουν»

Η τελευταία ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ αφορά το μέλλον της Ευρώπης και το πώς μπορεί να διατηρήσει τη συνοχή της, χωρίς να ακυρώσει τις εθνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών.

Η νέα γενική πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη απαντά μέσα από μια προσωπική αντίληψη για τον κόσμο, την οποία συνδέει με την ιδέα της συνεργασίας πέρα από σύνορα. «Όταν ήμουν μικρή, έβλεπα τον κόσμο ως έναν χώρο όπου μπορούμε να παίζουμε, να κάνουμε πράγματα και να προχωράμε όλοι μαζί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για την ίδια, η ευρωπαϊκή ενότητα δεν προϋποθέτει ομοιομορφία. Αντίθετα, οι διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες μπορούν να συνυπάρχουν και να ενισχύουν την κοινή πορεία. Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την οικογένεια, τα μέλη της οποίας μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις και χαρακτήρες, αλλά να εξακολουθούν να συνεργάζονται και να ζουν μαζί. «Έτσι βλέπω και την Ευρώπη», λέει.

Διατυπώνει, δε, με σαφήνεια τη θέση της: «Οι διαφορές μας μάς ενώνουν και δεν μας χωρίζουν».

Η ίδια θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει αυτή την ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικές ταυτότητες, καθώς ακριβώς σε αυτή τη διαφορετικότητα βρίσκεται η δύναμή της. «Αυτό που μας δίνει δύναμη είναι οι διαφορές μας και πρέπει να τις κρατήσουμε», τονίζει.

Σε αυτό το πλαίσιο, επανέρχεται στην ελληνογαλλική συνεργασία, αναφερόμενη αυτή τη φορά στην άμυνα και στη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας. «Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν δώσει ένα παράδειγμα και πρέπει να συνεχίσουν», σημειώνει, συνδέοντας την κοινή πορεία των δύο χωρών με την ανάγκη για εμπιστοσύνη και συνέπεια.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή συνεργασία δεν εξαντλείται στις συμφωνίες των κυβερνήσεων. Για την κ. Βαλκ, εξίσου σημαντικοί είναι οι δεσμοί που δημιουργούνται καθημερινά ανάμεσα στους ανθρώπους, στους ερευνητές, στις ενώσεις και στους οργανισμούς. «Δεν υπάρχει μέρα που να μη μας ζητήσει κάποιος να συνεργαστούμε», λέει, αναφερόμενη στην καθημερινότητά της στη Θεσσαλονίκη.

Όπως εξηγεί, άλλοτε είναι Έλληνες που αναζητούν Γάλλους συνεργάτες και άλλοτε Γάλλοι που απευθύνονται στο Προξενείο για να βρουν ανθρώπους στην Ελλάδα με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν.

Για την ίδια, αυτές οι επαφές αποτελούν μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι ευρωπαϊκές σχέσεις οικοδομούνται όχι μόνο μέσα από τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά και μέσα από την καθημερινή συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Και αυτή είναι, τελικά, η προοπτική που θέλει να ενισχύσει: μια ελληνογαλλική σχέση που τιμά την κοινή ιστορία της, αλλά δεν μένει σε αυτήν· μια σχέση που συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από νέες συνεργασίες, νέες ιδέες και τους ανθρώπους που θα γράψουν τα επόμενα κεφάλαιά της.