Στο πέρας μίας εβδομάδας με έντονη διπλωματική κινητικότητα με την κυβέρνηση να προτάσσει τις προτεραιότητες της και στο κοινωνικό πεδίο με τον «κόφτη» στην πρόσβαση των ανήλικων στα social media ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους πολίτες στα Βριλήσσια προβάλλοντας τη σταθερότητα, τη οικονομία και τον εκλογικό στόχο για αυτοδυναμία.

Επιχειρώντας να στείλει ένα μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας, αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές του 2027 επανέφερε το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας, παρουσιάζοντας τη ΝΔ ως τη μοναδική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση της πορείας της χώρας. Όπως εξήγηςε το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος μπορεί να κυβερνήσει, αλλά κυρίως τι έχει επιτευχθεί, ποια προβλήματα παραμένουν και ποιο είναι το πραγματικό κόστος για τους πολίτες.

Σταθερότητα με φόντο την ακρίβεια

Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τη δημοσιονομική διαχείριση και τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Η παραδοχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία: όταν η καθημερινότητα καθορίζεται από το κόστος των τροφίμων, της στέγασης και της ενέργειας και δεδομένου ότι οι μακροοικονομικές επιδόσεις δεν αρκούν για να πείσουν τους πολίτες αλλά απαιτούνται δραστικές λύσεις.

Η αυτοδυναμία ως πολιτικό διακύβευμα

Ιδιαίτερα σαφής ήταν η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να συνδέσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με την ομαλή διακυβέρνηση της χώρας. Παρουσιάζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως απόντα από τις μεγάλες προκλήσεις, επιχείρησε να περιορίσει το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης σε ένα δίλημμα: συνέχιση της σημερινής πορείας ή επιστροφή στην αστάθεια.

Πρόκειται για κεντρικό άξονα της προεκλογικής γαλάζια στρατηγικής. Η κυβερνητική αποτελεσματικότητα κρίνεται από τα αποτελέσματα, ενώ η δυνατότητα συνεργασιών αποτελεί επίσης μέρος της δημοκρατικής λειτουργίας. Η επίκληση της σταθερότητας δεν υποκαθιστά την ανάγκη λογοδοσίας ούτε απαλλάσσει την κυβέρνηση από την κριτική.

Παιδιά, φοροδιαφυγή και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για πεδία με ουσιαστικές κοινωνικές και θεσμικές προεκτάσεις, στα οποία οι εξαγγελίες χρειάζονται συγκεκριμένα αποτελέσματα και διαρκή έλεγχο.

Η προστασία των παιδιών προϋποθέτει αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, ενώ η πάταξη της φοροδιαφυγής απαιτεί ίση μεταχείριση και διαφάνεια. Αντίστοιχα, η αναδιοργάνωση των αγροτικών πληρωμών πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη ότι εξασφαλίζει ταχύτητα, αξιοπιστία και δικαιοσύνη για τους παραγωγούς.

Το 2027 θα κριθούν οι υποσχέσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ουσιαστικά νέα εντολή, επικαλούμενος την εμπειρία και το κυβερνητικό έργο. Η εκλογική κρίση, όμως, δεν θα αφορά μόνο όσα έγιναν, αλλά και όσα δεν έγιναν, τις δεσμεύσεις που παραμένουν ανοιχτές και τις απαντήσεις που εξακολουθούν να αναζητούν οι πολίτες.

Στα Βριλήσσια ακούστηκε καθαρά το μήνυμα της αυτοδυναμίας. Το αν θα πείσει, θα εξαρτηθεί από κάτι πολύ πιο χειροπιαστό από τις προεκλογικές διακηρύξεις: την καθημερινότητα των πολιτών και τον απολογισμό της κυβέρνησης στην πράξη.