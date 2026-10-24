Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ΄ είχε χθες, το βράδυ της Παρασκευής, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μετά την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Χαμούντ του Αλ Καράκ.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από πλευράς υπουργείου, η κα. Ζαχαράκη «εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη και τον αποτροπιασμό της για την επίθεση και ζήτησε από τον Μακαριώτατο να μεταφέρει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή της στην ορθόδοξη κοινότητα και στον λαό της Ιορδανίας».

Η υπουργός υπογράμμισε ότι «η στοχοποίηση πιστών μέσα σε έναν χώρο λατρείας συνιστά αποτρόπαιη πράξη, η οποία προσβάλλει την ανθρώπινη ζωή και τη θρησκευτική ελευθερία» και τόνισε ότι . «η βία και ο εξτρεμισμός δεν μπορούν να κλονίσουν τη μακραίωνη χριστιανική παρουσία στην περιοχή ούτε την ειρηνική συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων».

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η κα. Ζαχαράκη είχε επικοινωνία και με τον Πρέσβη της Ιορδανίας στην Αθήνα, Ζουχέρ Αμπντουλά Αλνασούρ, προς τον οποίο εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της.